Vrijwilliger verslagen na derde vogeldiefstal in week tijd: 'Motivatie weg'

Uit een volière in het Stadswandelpark in Eindhoven zijn opnieuw tientallen vogels gestolen. Henk van Hout van vogelvereniging Aviarium vindt het onbegrijpelijk dat de dieven voor de derde keer in een week tijd hebben toegeslagen. In de nacht van zondag op maandag zijn er zelfs nestkasten met jonge vogels erin meegenomen. De vereniging heeft de overgebleven vogels bij een lid van de vereniging ondergebracht. "De motivatie is even verdwenen", zegt Henk geëmotioneerd.

Het getjilp van de vele kanaries, zebravinken, grasparkieten en kwartels is dinsdag niet meer te horen in de volière. "De dieven hebben 32 vogels gestolen. Vorige week namen ze al 27 vogels mee", vertelt Henk verslagen. Het is de derde keer in een week tijd dat de dieven toeslaan. Na de diefstal van vorige week zondag vernielden de dieven een dag later het gaas van de volière. Het gaas was net weer hersteld, maar in de nacht van zondag op maandag was het voor de derde keer raak en gingen de dieven zelfs nog een stapje verder.

Het gaas is voor de derde keer vernield door de dieven (foto: Henk van Hout).

"Ze hebben nestkasten met jonge vogels erin meegenomen en ze hebben gereedschap gestolen", zegt Henk teleurgesteld. "Het gaat ze puur om het geld. Wij hebben geen vogels die veel waard zijn, omdat je weet dat zoiets kan gebeuren. Maar honderd euro is voor sommigen schijnbaar veel waard."

De emotionele schade bij de vrijwilligers is groot. Zo werd vorige week al een broedende kwartel meegenomen en werden de vogels van een overleden verenigingslid gestolen. “De familie wilde dolgraag dat we zijn twee gele kanaries in de volière zouden doen. Ze zijn weg. Heel triest, maar we kunnen er niets aan doen", vertelde de voorzitter eerder.

"We voelen ons machteloos."

Waar de vrijwilligers zich vorige week niet uit het veld lieten slaan, is dat gevoel na weer een diefstal verdwenen. "We hebben de zestien vogels die nog over waren ondergebracht bij een lid thuis. We voelen ons machteloos." De vogelvereniging heeft aangifte gedaan en gaat in beraad over hoe zij nu verder gaan. Henk vindt het vervelend dat de bezoekers van het park ook getroffen worden. “Het is onvoorstelbaar hoeveel mensen dagelijks naar de vogels kijken. Opa’s en oma’s komen met hun kleinkinderen", zei hij eerder. Toch komt daar door de vandalen voorlopig een einde aan. Henk heeft geen idee wie er achter de diefstallen zit.