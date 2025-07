Wildplassen, poepen en slapen voor de deur: Rien en de buurt zijn het zat

Al bijna twintig jaar woont Rien den Brok in een appartement boven de Albert Heijn aan het Burchtplein in Oss. Maar na 19 jaar rustig wonen hebben hij en de rest van de buurt sinds vorig jaar overlast van wildplassers- en poepers en mensen die voor de deur van het complex en op de parkeerplaats slapen.

Het parkeerterrein ligt afgelegen, achter de Albert Heijn bij het Burchtplein en is een privéterrein. Toch is het niet afgesloten en kan iedereen er eenvoudig bij. Volgens Rien is het daarom een makkelijke plek voor overlast. “Ze gaan er plassen en dat hoort niet. Ik kan geen raam openzetten door de stank.”

BrabantWonen is eigenaar van het appartementencomplex in het Osse centrum. Rien heeft via de nieuwsbrief al verschillende pogingen gedaan om het probleem aan te kaarten. “Maar je hoort er niks van. Ze zeggen dat ze iemand langsturen, maar ik zie niemand.”

De buurt ziet het liefst dat het parkeerterrein afgesloten wordt. “We willen hier graag een hek met een poortje voor de fietsers. Iedereen die hier een auto heeft staan, zou een pasje moeten krijgen zodat de poort open kan. Het is hopeloos hier.”

Reactie BrabantWonen

BrabantWonen onderschrijft de problemen, maar zegt geen hek te kunnen plaatsen. “We zijn bekend met de situatie en hebben daarom eerder extra verlichting geplaatst. Ook hebben we mogelijkheid voor het plaatsen van een hek onderzocht. Dat kan helaas niet, omdat de Albert Heijn moet worden bevoorraad. We kunnen ons goed voorstellen dat het een vervelende situatie is. Daarom vragen we de bewoners om overlast te blijven melden.”

Naar aanleiding van de vragen van Dtv Nieuws heeft BrabantWonen de situatie opnieuw neergelegd bij het wijkteam van de gemeente. Daarin werken verschillende organisaties zoals de politie, gemeente en woningcorporatie samen.