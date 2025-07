Saskia herkent huidklachten AG Blaxx: ‘Er is hoop in Nederland'

De Tilburgse rapper en producer AG Blaxx kreeg ernstige huidproblemen nadat hij was gestopt met het smeren van hormoonzalf. Hij kreeg last van Topical Steroid Withdrawal (TSW), een hevige reactie op het stopzetten van de behandelingen . Saskia Vermee uit Den Bosch herkent zich in het verhaal van de rapper. Ook zij had jarenlang eczeem en gebruikte veel zalf. Toen zij daar abrupt mee stopte, kreeg ze last van een vuurrode huid en veel pijn, precies zoals de rapper nu. Toch lukte het haar van alle klachten af te komen en dat gunt ze hem ook.

Na het lezen van het verhaal van de Tilburgse rapper AG Blaxx zocht Saskia Vermee (58) contact met Omroep Brabant. "Ik vind het zo moedig dat hij zijn verhaal in het openbaar vertelt", zegt ze. Maar tegelijkertijd wil ze aan hem laten weten dat er hulp is in Nederland. "Er zijn zoveel goede nieuwe medicijnen tegenwoordig. Probeer het in Utrecht, voordat je naar Thailand gaat en veel geld uitgeeft aan een behandeling." Saskia was zestien toen ze voor het eerst last kreeg van eczeem. Ze kreeg hormoonzalf, een veel gebruikt middel tegen de huidaandoening. "Ik had zoveel last dat ik veel ging smeren. Met de kennis die ik tegenwoordig heb, vind ik dat ik veel te veel hormoonzalf heb gebruikt. Maar dat wist ik toen nog niet", vertelt ze. De crème hielp en de pijn werd minder, maar haar eczeem was nooit helemaal weg. "Door de zalf werd mijn huid zo dun dat ik niet meer over straat kon. Als de zon scheen, moest ik een hoed op en T-shirts met lange mouwen aan." Saskia is begin twintig als ze besluit acuut te stoppen met de zalf. Ze was er klaar mee, maar juist toen kreeg ze heftigere klachten. Haar huid werd vuurrood: "Het leek alsof mijn huid op ontploffen stond. Mijn huid was heel rood en er liep pus uit. Ik had ook zoveel pijn."

Die klachten kwamen niet alleen door haar eczeem, maar ook doordat ze gestopt was met de zalf. Iets wat tegenwoordig steeds vaker wordt herkend als Topical Steroid Withdrawal (TSW), de vermoedelijke aandoening waarmee AG Blaxx kampt. Er volgden jaren van zoeken. Saskia probeerde alles om van de klachten die ze door de zalf heeft gekregen en haar eczeem af te komen. "Van homeopathie, orthomoleculair therapie, strenge diëten tot het nemen van ijsbaden. Ik deed er alles aan om mijn weerstand zo hoog mogelijk te houden. Want als mijn weerstand slecht was, kreeg ik meer last", vertelt ze. De impact is zo groot dat ze tot op de dag van vandaag liever geen foto's van zichzelf uit die tijd deelt.

"Er was geen oplossing voor mijn eczeem."

Naar de dermatoloog wilde ze niet meer, want daar voelde ze zich niet door serieus genomen. "Er was geen oplossing voor mijn eczeem. Ik voelde mij niet gezien. Op een gegeven moment was ik zo erg aan het worstelen en had ik zo’n pijn in mijn gezicht, dat ik dacht: ik wil dit niet meer." Vijf jaar geleden hoorde ze dat er nieuwe medicatie was voor haar huidaandoening. De positieve berichten gaven haar hoop. "Ik heb toen een afspraak gemaakt bij het nationaal expertisecentrum voor eczeem in Utrecht, want ik durfde niet meer naar een regionaal ziekenhuis. Ik wilde naar de 'echte' experts." In Utrecht moest ze van vooraf aan beginnen: weer hormoonzalf smeren, maar wel andere soorten en met nieuwe schema's. De zalf hielp, maar ze kreeg er een andere huidaandoening bij en daar mocht ze geen hormoonzalf bij smeren. Toch vond ze uiteindelijk, met hulp van een dermatoloog, een behandeling die werkte. Ze kreeg nieuwe crèmes, waardoor de klachten verminderden en haar rode huid verdween.

"Ik heb jarenlang mezelf de vraag gesteld: hoe zie ik eruit vandaag?"