Organist en politieman al maanden vast voor seks met minderjarige jongens

Het nieuws sloeg in april in als een bom in de christelijke wereld en ver daar buiten: de bekende organist én politieman André N. (34) uit Werkendam was gearresteerd voor aanranding en verkrachting van vier minderjarige jongens. De man die naast zijn werk als politieman talloze zangavonden verzorgde in kerken en vele cd’s met orgelmuziek maakte, viel genadeloos van zijn voetstuk.

André N. genoot flink wat aanzien als politieman in Rotterdam én in de gereformeerde kerk. Hij was een begaafd organist en als hij ergens optrad, zaten de kerken vol. Op YouTube staan talloze filmpjes van hem waar hij te zien en te horen is als organist en op zijn webshop zijn tientallen cd’s te koop van zijn muziek en de samenzangavonden. Maar de verkoop van alle cd’s zal vast teruggelopen zijn en de agenda van André is nu leeg. De laatste psalmzangavond, op Hemelvaartsdag, is geannuleerd. N. zit sinds 14 april in de cel en moet woensdag voor het eerst voor de rechter in Middelburg verschijnen tijdens een eerste pro formazitting. De aanklachten zijn niet mals. André N. wordt verdacht van seks met vier minderjarige jongens in Werkendam, Zeeland en op de Veluwe. Hij zit inmiddels al drie maanden vast en woensdag wordt duidelijk hoe zijn proces verder zal gaan verlopen. Ook wordt N., die opvallend genoeg vorig jaar zomer al uit zijn functie werd gezet op de meldkamer van de politie in Rotterdam, schending van zijn ambtsgeheim verweten. Celibatair levende homoseksueel

De afgelopen jaren verscheen André N. vaak in de media. Hij komt uit Werkendam en groeide daar op in de gereformeerde gemeenschap. André bleek heel goed orgel te kunnen spelen en maakte daar ook flink naam mee als organist in verschillende kerken. N. trad ook op door het hele land en toonde zich een warm pleitbezorger van orgelmuziek.

Een jaar of vijf geleden vertelde hij in de media dat hij homoseksueel was. Duidelijk te lezen in interviews is dat hij daar altijd enorm mee heeft geworsteld. Hij vertelde altijd dat hij een celibatair levende homoseksueel was. Hij vond dat hij door zijn geloof nooit vrede zou krijgen als hij een relatie zou aangaan met iemand van hetzelfde geslacht.

N. verkocht tientallen cd's met zijn muziek via zijn eigen webshop.

In een interview met het Reformatorisch Dagblad (RD) zei hij: “Bij de politie snappen ze geen bal van de keuze om alleen te blijven. Collega’s zien het als iets wat het geloof me aandoet. Tegelijk zijn refo’s er sterren in om de ene zonde erger te maken dan de andere. Een dominee zei eens: 'In onze kring moeten homo’s eigenlijk een tien scoren, terwijl hetero’s er met een mager zesje vanaf kunnen'.” Zijn seksuele geaardheid zorgde ook wel voor depressieve en zelfs suïcidale gevoelens, vertelde hij aan het RD: “De duivel heeft me weleens zo ver gedreven dat ik bijna een eind aan mijn leven heb gemaakt. Ik vroeg me af: wat doe ik nog op deze aarde? Voor mijn gevoel wilde de Heere mij ook niet meer. En voor m’n vrienden en familie was ik meer tot last dan plezier.” Succesvol

“Ik zag de waarde van mijn leven niet meer en had ook niet meer in de gaten wat ik voor anderen beteken. Dat heeft alles te maken met mijn geaardheid. Daarom kan ik ook zo boos worden op ouders die hun homoseksuele kind niet liefdevol opvangen. Het zal de eerste niet zijn die zich voor de trein gooit.” André N. vertelde dat mensen hem als succesvol zien omdat hij organist en politieman is. “Maar ze zien niet wat ik allemaal heb meegemaakt”, zei hij. En daarom is orgelmuziek ook zo belangrijk voor hem: "De kwetsbaarheid heeft grotendeels te maken met mijn homoseksuele geaardheid. Mijn persoonlijke strijd hierover uit ik op het klavier.” Grote mediabelangstelling

Woensdag verschijnt André N. voor het eerst voor de rechter. De belangstelling van de (christelijke) media is groot en iedereen zal willen weten hoe het nu met André N. gaat. Volgens zijn advocaat, Martine Luijten, is hij bereid om na alle verklaringen bij de politie ook eventuele vragen van de rechtbank te beantwoorden. “Hij neemt verantwoordelijkheid voor wat hij heeft gedaan”, aldus Luijten. “Maar hij ontkent stellig ooit iemand gedwongen te hebben tot seksuele handelingen.” De eerste pro formazitting is woensdag 16 juli in de rechtbank in Middelburg.