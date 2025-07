Givano (17) doodgereden door automobilist die te hard reed: 500 euro boete

Chris D. (63) uit Helmond heeft een boete van 500 euro gekregen voor de dodelijke aanrijding met de 17-jarige Givano. Dat heeft de rechtbank in Den Bosch dinsdag geoordeeld. D. reed op 11 mei 2023 op de Kasteel-Traverse in Helmond toen de 17-jarige jongen ineens overstak. Givano overleed ter plekke.

Givano reed, even na zes uur ’s avonds, op een Itronic, een niet-goedgekeurde elektrische vouwfiets. Het verhaal van Chris tijdens de zitting was dan ook logisch: “Ik zag die jongen net iets voor me rijden op het fietspad, maar ineens stak hij over.”

Het was een ongeluk, zoals er zovelen (bijna) zijn, maar wel eentje met een dodelijk afloop. De 17-jarige Givano reed in mei 2023 op zijn elektrische vouwfiets op het fietspad naast de Kasteel-Traverse en stak ineens over bij de verkeerslichten. Daar kwam hij voor de wielen van de auto van Chris D. uit Helmond.

Grote vraag voor de rechtbank was natuurlijk wie er schuld had aan dit ongeluk. Beiden maakten fouten, zo is duidelijk. Givano reed ineens linksaf door rood, door de binnenbocht, maar Chris D. reed zo’n tachtig kilometer per uur waar je maar vijftig mag rijden.

Volgens de officier van justitie was er geen botsing geweest als Chris D. zich aan de snelheid had gehouden. Want als hij vijftig had gereden, had hij zijn auto op tijd tot stilstand kunnen brengen. En dat is een basisnorm voor elke bestuurder, legde de officier uit. “Iedereen moet zijn voertuig op tijd kunnen stoppen.”

Maar de rechtbank gaat daar niet in mee. Er zijn volgens de rechters te veel onzekere factoren om te kunnen stellen dat Givano bij een snelheid van 50 kilometer per uur niet zou zijn aangereden. Givano reed immers ineens linksaf, via de binnenbocht, kort langs de stopstreep.

En daarom is de dodelijke aanrijding geen misdrijf, maar een overtreding en daar staan veel lagere straffen op. Twee weken geleden eiste de officier van justitie nog een taakstraf van 160 uur en het intrekken van het rijbewijs voor twaalf maanden, waarvan zes voorwaardelijk. Maar daar zette de rechtbank een dikke streep doorheen en maakte er een boete van 500 euro van zonder andere voorwaarden.