Man die op de vlucht sloeg na steekpartij aangehouden

Een man die maandagavond op de vlucht sloeg na een steekpartij aan de Edisonlaan in Tilburg is later op de avond aangehouden. Dat meldt de politie dinsdag. Bij de steekpartij raakte één man gewond, die op de plek van de steekpartij medisch werd behandeld.

De politie kreeg maandagavond rond negen uur een melding van de steekpartij. De melder zei dat iemand daarbij neergestoken werd. Agenten kwamen ter plaatse en vonden een gewonde man.