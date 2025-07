Rellen bij NAC komen Belg duur te staan: taakstraf en schadeclaims

Het meedoen aan de rellen na de nacompetitiewedstrijd tussen NAC en NEC, in mei 2021 in Breda, is een Belgische voetbalfan erg duur komen te staan. De 25-jarige aanhanger van de thuisclub kreeg een taakstraf van 220 uur en moet ruim 4200 euro aan benadeelde partijen betalen.

De rechtbank in Breda verbaast zich over zijn gedrag. De fan, Axl R., heeft in België een stadionverbod tot 2037 en hij had dus beter moeten weten. Dit staat in de uitspraak van de rechtszaak die tegen de man heeft gediend en die deze dinsdag werd gedaan.

De frustratie werd massaal afgereageerd op de politie en de Mobiele Eenheid (ME), van wie verschillende agenten zich bedreigd voelden, klappen kregen of bekogeld werden met hekken, fietsen en stenen. Een kleine dertig andere NAC-fans zijn al veroordeeld tot taak- en/of gevangenisstraffen en het betalen van schadevergoedingen.

'Leidende rol'

Volgens de rechter staat vast dat R. bij de rellen op 23 mei 2021 een leidende rol heeft gehad en zich niet onbetuigd heeft gelaten. De man, die in het Belgische Lummen woont, heeft meermalen onder meer dranghekken en een brandende fakkel in de richting van een bus van de ME gegooid.

Ook heeft hij tegen die bus geslagen en getrapt. Verder is hij op de bus geklommen, deed hij een poging de voorruit ervan in te trappen en probeerde hij er een spiegel vanaf te trekken.

Stadionverbod in België tot 2037

R., een voormalig voetbaltalent, had gewaarschuwd moeten zijn. Uit het dossier dat bij de Belgische politie bekend is, bleek dat hij meermalen betrokken was bij incidenten rondom voetbalwedstrijden. En dat hij dus niet voor niets in zijn land een stadionverbod heeft tot 2037. Toch koos hij ervoor om in ons land naar een voetbalwedstrijd te gaan en er geweld te plegen, zo stelt de rechter vast.

De rechtbank spreekt van ‘zorgelijke signalen’ en sluit niet uit dat R. nog eens in de fout gaat. Daarom is hem ook een voorwaardelijke gevangenisstraf van drie maanden opgelegd, die moet voorkomen dat hij zich weer misdraagt.

'Groepsdynamiek'

De rechter vraagt zich af waarom voetbalsupporters en dus ook deze R. zich zo laten gaan. De Belg was niet op de zitting verschenen om daar een antwoord op te geven. Het lijkt er volgens de rechter sterk op dat de meeste relschoppers alleen maar uit waren op het fysiek afreageren van frustraties en dat velen van hen onder invloed waren van alcohol en/of drugs. Zo ontstond een ‘groepsdynamiek’ die escaleerde, waarbij vooral de politie het moest ontgelden.

R. was al in maart 2022 door de Belgische politie geconfronteerd met de beelden van de ongeregeldheden. Hij bekende daarop zijn aandeel en betuigde spijt. Ruim drie jaar later pas volgt de veroordeling. Omdat dit zo lang heeft geduurd, kreeg de Belg wel enige strafkorting. De schadevergoedingen die hij moet betalen, zijn ingediend door de gemeente, de politie-organisatie, agenten en NAC Breda.

Van de rellen werden veel beelden verspreid: