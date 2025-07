Tweede ongeluk Beek en Donk: weer auto met lachgascilinders

Aan de Lieshoutseweg in Beek en Donk is maandagavond een beschadigde en verlaten auto gevonden zonder bestuurder. In deze auto zijn lachgascilinders gevonden. Even later reed een andere automobilist bij een huis naar binnen aan de Gemertseweg (het verlengde van de Lieshoutseweg). Ook in die auto vond de politie een lachgascilinder.

Volgens DeMooiLaarbeekKrant ontdekte een voorbijganger de verlaten auto waarvan de alarmlichten nog brandden rond tien over twee. Het voertuig had een lekke band en schade aan de rechterkant van de auto. Een vrachtwagenchauffeur die ook bij de auto stopte, zag de bestuurder nog wegrennen. De automobilist had z'n auto tegen een aantal fietsrekken geparkeerd die daar langs de kant van de weg staan. De lachgascilinders zijn in beslag genomen en de auto is weggetakeld. De politie onderzoekt wie de bestuurder is van de auto.