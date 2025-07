Woning op instorten, het was die avond al de tweede crash met lachgas

Het was maandagavond niet één, maar twee keer raak in Beek en Donk. Aan de Lieshoutseweg blijkt maandagavond een beschadigde en verlaten auto gevonden te zijn zonder bestuurder. In deze auto zijn lachgascilinders gevonden. Even later reed een andere automobilist bij een huis naar binnen aan de Gemertseweg (het verlengde van de Lieshoutseweg). Ook in die auto vond de politie lachgas.

Volgens DeMooiLaarbeekKrant ontdekte een voorbijganger de verlaten auto waarvan de alarmlichten nog brandden rond tien over twee. Het voertuig had een lekke band en schade aan de rechterkant van de auto. Een vrachtwagenchauffeur die ook bij de auto stopte, zag de bestuurder nog wegrennen. De automobilist botste waarschijnlijk tegen fietsenrekken die langs de kant van de weg staan. De lachgascilinders zijn in beslag genomen en de auto is weggetakeld. De politie is op zoek naar de chauffeur.

Bloedtest bij 21-jarige bestuurder

Even later, rond half drie, vloog een auto bij een huis naar binnen aan de Gemertseweg. Dat is bijna drie kilometer verderop en dat is het verlengde van de Lieshoutseweg (ook wel bekend als de N615). De 21-jarige bestuurder van die auto raakte zwaargewond en is naar het ziekenhuis gebracht. In de auto lag een fles lachgas. Of de man onder invloed was wordt onderzocht. Bij hem is een bloedtest afgenomen. De bewoners van het huis kwamen met de schrik vrij. Het huis liep grote schade op en staat op instorten. Dinsdag is met man en macht gewerkt om het huis te stutten. Vermoedelijk geen verband

Een woordvoerder van de politie laat weten dat ze niet verwacht dat de twee ongevallen op nagenoeg dezelfde weg met elkaar te maken hebben. Bekijk hier de beelden van de ravage van afgelopen nacht nadat de automobilist het huis binnen reed: