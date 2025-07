A16 dicht voor politieonderzoek nadat auto crasht langs snelweg

Op de A16 in de richting van Breda is bij knooppunt Princeville dinsdag aan het begin van de avond een ongeluk gebeurd. Een automobilist is gecrasht langs de snelweg. De ANWB meldt dat de A16 dicht is omdat er politieonderzoek moet worden gedaan. Het verkeer heeft bijna drie kwartier vertraging.

Het ongeluk gebeurde tussen Zevenbergschen Hoek en knooppunt Princeville. Het verkeer kan omrijden via A59, A27 en A58, aldus de ANWB.

Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd. Een inzittende is gewond geraakt en met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Rijkswaterstaat kan niet zeggen hoe lang de afhandeling gaat duren. Een eind verderop, verder richting het zuiden zou nog een ongeluk zijn gebeurd, zo laat een 112-fotograaf ter plaatse weten. Daar is nu nog niets over bekend.