Politie vermoedt verband twee ongevallen A16, bestuurder aangehouden

Op de A16 in de richting van Breda is bij knooppunt Princeville dinsdag rond zes uur een ongeluk gebeurd. Een automobilist crashte langs de snelweg. Vijfhonderd meter belandde een automobilist tegen de vangrail. De politie vermoedt dat de ongelukken met elkaar te maken hebben. Een van de bestuurders is aangehouden, onderzocht wordt of die onder invloed is.

Midden op de A16 bij knooppunt Princeville staat nog een auto met schade aan de voorzijde van de wagen, deze staat ter hoogte van de auto tegen de vangrail. De politie bevestigt dat er meerdere voertuigen betrokken zijn maar ze weet niet precies om hoeveel voertuigen het gaat. De A16 is dicht voor onderzoek.

Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd. Een auto is tegen een geluidswal gecrasht, een inzittende is gewond geraakt en met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Deze persoon was volgens een woordvoerder van de politie wel aanspreekbaar. De ongelukken gebeurden tussen Zevenbergschen Hoek en knooppunt Princeville. Het verkeer kan omrijden via A59, A27 en A58, aldus de ANWB. De afhandeling gaat tot in de loop van de avond duren. De politie roept getuigen op om zich te melden, ook hoopt ze dat er mensen zijn die camerabeelden hebben.

De auto midden op de snelweg (foto: Tom van der Put / Persbureau Heitink).

De auto tegen de vangrail (foto: Tom van der Put / Persbureau Heitink).

Verkeer stilgelegd op de plek van het ongeval (foto: Tom van der Put / Persbureau Heitink).

Tweede ongeval bij knooppunt Princeville (foto: Tom van der Put / Persbureau Heitink).