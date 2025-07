Treinverkeer ontregeld door koperdiefstal, hier rijdt woensdag geen trein

Vanwege koperdiefstal rijden er "veel minder" treinen tussen Roosendaal en Vlissingen. Dat staat in de NS-app. ProRail meldt dat het treinverkeer sinds dinsdagmiddag ontregeld is doordat in Zeeland verbindingsdraden zijn weggeknipt. Daardoor is kortsluiting en schade ontstaan, met treinuitval als gevolg.

Dinsdagavond lag het treinverkeer even helemaal stil om metingen uit te voeren. Sinds acht uur kunnen er weer mondjesmaat treinen rijden.