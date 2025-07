Tweede arrestatie na chaos A16: getuige zag hoe auto werd 'gekatapulteerd'

De politie heeft twee mensen aangehouden die betrokken zouden zijn bij meerdere ongelukken dinsdagavond op de A16 bij knooppunt Princeville. Een van hen was onder invloed. De twee verdachten zaten in twee van minstens drie auto's die forse schade opliepen. Het gaat om een man van 24 zonder vaste woon- of verblijfplaats en een 47-jarige man uit Roosendaal.

De politie vermoedt een verband tussen de ongelukken. Twee mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Ze waren wel aanspreekbaar.

"Een auto werd gekatapulteerd.“

Een automobiliste uit België zag hoe tussen Zevenbergschen Hoek en knooppunt Princeville een witte auto tegen een zwarte wagen botste. De 27-jarige vrouw was op weg naar huis. “Het was even na zes uur toen ik over de A16 reed. Ik had zojuist een zwarte wagen gepasseerd die op de vluchtstrook stond. Na een eerdere botsing, vermoed ik.”

"Plots zag ik in mijn achteruitkijkspiegel hoe een witte wagen achter mij van de weg raakte en tegen de zwarte auto botste. Die werd gekatapulteerd en kwam op de middenberm terecht”, herinnert de Belgische zich. De politie kan dit nog niet bevestigen. De vrouw heeft niet gezien hoeveel mensen er in de auto’s zaten en of er ook inzittenden gewond zijn geraakt. Daarvoor ging het te snel. “Ik heb wel direct mijn vriend gebeld om mijn verhaal te doen. En dan besef je dat ik toch wel geluk heb gehad. Als ik wat later over die weg had gereden, dan was ik er misschien bij betrokken geraakt.“ Ze heeft de politie ingeseind over wat ze heeft gezien. Die laat desgevraagd weten dat meerdere getuigen zich hebben gemeld.

De auto tegen de vangrail (foto: Tom van der Put / Persbureau Heitink).

De witte auto raakte ook zwaar beschadigd (foto: Tom van der Put/Persbureau Heitink).

De witte en de zwarte auto bij knooppunt Princeville (foto: Tom van der Put / Persbureau Heitink).

Princeville werd tijdelijk afgezet (foto: Tom van der Put/Persbureau Heitink).

Het verkeer werd op de plek van het ongeval stilgelegd (foto: Tom van der Put / Persbureau Heitink).

