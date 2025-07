ASML onzeker over toekomstige groei door ontwikkelingen

Chipmachinefabrikant ASML in Veldhoven weet nog niet of het volgend jaar kan blijven groeien. Dit is een gevolg van 'toenemende onzekerheid' die te maken heeft met economische en politieke ontwikkelingen. Topman Christophe Fouquet zegt dit in een toelichting op de cijfers over het tweede kwartaal, die deze woensdagochtend zijn gepresenteerd.

Het Veldhovense bedrijf behaalde een omzet in het afgelopen kwartaal van 7,6 miljard euro. Dat is iets minder dan in het voorgaande kwartaal. Toch hebben nieuwe orders meer waarde dan in het eerste kwartaal van dit jaar (5,5 tegen 3,9 miljard euro). Ondanks de waarschuwing voor 2026, is dit wel boven de verwachtingen van marktkenners.

De nettowinst van ASML,'s werelds grootste leverancier van apparatuur voor de productie van computerchips, daalde in het tweede kwartaal tot 2,3 miljard euro. In het eerste kwartaal van dit jaar bleef onder de streep een winst van 2,4 miljard euro over. ASML verwacht dat de omzet in het huidige derde kwartaal uitkomt tussen 7,4 miljard tot 7,9 miljard euro. Voor heel 2025 voorziet het bedrijf dat de omzet met ongeveer 15 procent groeit. Vorig jaar bedroeg de omzet van ASML 28,3 miljard euro.