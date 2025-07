ASML onzeker over toekomstige groei, maar niet over Brainportregio

Chipmachinefabrikant ASML in Veldhoven weet nog niet of het volgend jaar kan blijven groeien. Dit is een gevolg van 'toenemende onzekerheid' die te maken heeft met economische en politieke ontwikkelingen. Maar over de uitbreidingsplannen in Veldhoven en omgeving is de leiding wel optimistisch.

"De Nederlandse overheid werkt er hard aan om de randvoorwaarden op tijd geregeld te krijgen", zei financieel topman Roger Dassen tijdens een toelichting op de kwartaalresultaten. ASML, 's werelds grootste leverancier van apparatuur voor de productie van computerchips, wil begin volgend jaar beginnen met bouwwerkzaamheden in de Brainportregio. "We kijken naar de aankoop van een stuk grond. Het idee is dat we de komende jaren op dat terrein gaan bouwen en verder uitbreiden", aldus Dassen. Hiervoor moeten vergunningen rondkomen, elektriciteit beschikbaar zijn en de infrastructuur op orde zijn.

"Iedereen weet wat er moet gebeuren."

"Als ik kijk naar alle inspanningen, heb ik er vertrouwen in dat het op tijd lukt. Iedereen weet wat er moet gebeuren", stelt Dassen.

Topman Christophe Fouquet was eerder deze ochtend minder uitgesproken bij zijn toelichting op de cijfers over het tweede kwartaal. Het Veldhovense bedrijf behaalde een omzet in het afgelopen kwartaal van 7,6 miljard euro. Dat is iets minder dan in het voorgaande kwartaal. Toch hebben nieuwe orders meer waarde dan in het eerste kwartaal van dit jaar (5,5 tegen 3,9 miljard euro). Ondanks de waarschuwing voor 2026, is dit wel boven de verwachtingen van marktkenners. De modernste lithografiemachines van ASML, die werken met extreem ultraviolet licht om patronen te tekenen op chips, waren goed voor 2,3 miljard euro aan bestellingen. Minder winst dan in eerste kwartaal

De nettowinst van ASML daalde in het tweede kwartaal tot 2,3 miljard euro. In het eerste kwartaal van dit jaar bleef onder de streep een winst van 2,4 miljard euro over. ASML verwacht dat de omzet in het huidige derde kwartaal uitkomt tussen 7,4 miljard tot 7,9 miljard euro. Voor heel 2025 voorziet het bedrijf dat de omzet met ongeveer 15 procent groeit. Vorig jaar bedroeg de omzet van ASML 28,3 miljard euro. 'Snelle toepassing AI'

Het bedrijf doet al tijden grote investeringen in de uitbreiding van zijn productiecapaciteit en technologische ontwikkelingen, om de komende jaren in te kunnen spelen op de verwachte groei bij klanten als Samsung, Intel en TSMC. Die groei hangt vooral samen met de snelle ontwikkeling van nieuwe toepassingen van kunstmatige intelligentie (AI). "Kunstmatige intelligentie is de belangrijkste aanjager van onze sector", zei Fouquet begin dit jaar nog. Zijn bedrijf kan de komende jaren profiteren van honderden miljarden dollars aan investeringen in AI-datacenters. Dat komt onder meer doordat het bedrijf vrijwel een monopolie heeft op bepaalde chipmachines die nodig zijn om de meest geavanceerde chips van het Amerikaanse Nvidia te produceren. Die chips vormen de basis van veel van de geplande AI-infrastructuur.