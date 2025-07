Vertraging op A27 voor de Merwedebrug voorbij: weg is vrijgegeven

Op de snelweg A27 heeft woensdagmorgen voor de Merwedebrug in de richting van Gorinchem een file van 10 kilometer gestaan. Volgens de ANWB en Rijkswaterstaat was de vertraging rond halfnegen een uur. Oorzaak was een ongeluk.

De linkerrijstrook was bij Hank enige tijd dicht. Rond negen uur werd de weg vrijgegeven, maar het verkeer werd toen nog wel geadviseerd om vanaf knooppunt Hooipolder een andere route te kiezen. Omrijden kon via Dordrecht (A59, A16, A15). Kort nadat de ergste problemen voorbij waren, ging de rechterrijstrook dicht tussen Geertruidenberg en Nieuwendijk. Oorzaak was een kapotte vrachtwagen. Hierdoor ontstond een vertraging van een kwartier en een file van ongeveer 4 kilometer. De afhandeling van dit ongeluk gaat tot ongeveer kwart over tien duren, verwacht de ANWB.