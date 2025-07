Organist en agent voor rechter om verkrachting: 'Ik heb niemand gedwongen'

De bekende organist en politieman André N. (34) uit Werkendam wordt vervolgd voor seksuele handelingen met een jongen van 15 en het verkrachten drie jongens van 16 tot 18 jaar in Werkendam, Zeeland en op de Veluwe. Dat bleek woensdag in de rechtbank in Middelburg waar N. voor het eerst voor de rechter verscheen. Volgens justitie maakte André N. misbruik van zijn positie als bekende organist in de gereformeerde wereld en als politieman en deed hij zich voor als celibatair levende homo.

André N. liep heel timide de rechtszaal in. Hij was duidelijk niet op zijn gemak en dat lijkt logisch in een rechtszaal, waar naast familie veel pers aanwezig was en verschillende slachtoffers en hun familie. N. keek schichtig om zich heen en had zijn advocaat, Martine Luijten, als enige steun. Hij wil graag uit de cel, want de gevangenis in Middelburg bevalt hem niet en hij wil graag aan een behandeling voor zijn problematiek beginnen. Zijn advocaat liet weten dat N. op een bepaald moment medicijnen gebruikte om suïcide te voorkomen, wat wel aangeeft in wat voor positie hij zich op dit moment bevindt. Kwetsbare jongens

Maar daar heeft justitie weinig boodschap aan, zo werd wel duidelijk. Zij ziet André N. als een man die misbruik heeft gemaakt van kwetsbare jongens uit de gereformeerde gemeenschap die volop bezig waren om met hun homoseksuele gevoelens te dealen. En dat is een wereld waarin homoseksualiteit niet altijd wordt geaccepteerd. N. was agent en een bekende organist die overal in Nederland in gereformeerde kerken optrad en tientallen cd’s produceerde. “Van een agent mogen we verwachten dat hij de wet naleeft en niet met een 15-jarige jongen seksuele handelingen pleegt”, zo oordeelde zij. “Het waren bovendien kwetsbare jongens die vanwege hun strenge geloof veel spanning hadden over hun seksuele gevoelens. N. maakte misbruik van zijn positie als bekende organist.”

Reputatie verwoest

De officier veegde dan ook het verzoek om voorlopige vrijlating van tafel en de rechtbank ging daar in mee, ondanks dat André N. een kwetsbare verdachte is, wiens reputatie als organist en politieman compleet is verwoest. De officier vreest wel voor herhaling, want zij ziet een man die seriematig te werk ging en steeds nieuwe slachtoffers maakte tussen 2020 en 2024. “Hij werd ook gewaarschuwd door een jongen om dit niet bij anderen te doen, maar deed dat toch”, aldus de officier. “Hij maakte dankbaar gebruikt van zijn status in de gereformeerde wereld. Hij ging geraffineerd te werk en manipuleerde de jongens met mooie praatjes. Als hij vrijkomt, kan hij weer toeslaan, want hij heeft een grote seksbehoefte.” Volgens de officier ging André pas zijn daden toegeven toen hij het dossier had gelezen. Maar dat bestreed André N. zelf door te vertellen dat hij het dossier niet had gelezen op zijn cel. “Ik neem alle verantwoordelijkheid voor de dingen die ik heb gedaan”, zei hij. “Maar ik heb niemand gedwongen.” 'Wederzijdse instemming'

N. vertelde dat hij het seksueel contact met de vier jongens erkent. Maar hij ontkent stellig dat er sprake was van dwang. Het was allemaal met wederzijdse instemming, zo maakte zijn advocaat duidelijk. Zo stuurde een van de jongens een appje dat hij van André hield en ‘overspoelde van liefde’. Hij appte trots en gelukkig te zijn met wat N. en hij met elkaar hadden gedaan, zo vertelde de advocaat van N. Een andere jongen zou tegen André hebben gezegd dat die zo respectvol omging met zijn gevoelens en luisterde naar wat de jongen wel en vooral ook niet wilde. En zo zijn er, volgens de advocaat vele berichtjes, waaruit vriendschap zou blijken, ook jaren na het seksuele contact. Volgens de advocaat heeft André N. niet opzettelijk misbruik gemaakt van zijn overwicht op de jongens als oudere man, bekende organist en politieman. “Hij heeft zich niet gerealiseerd dat ze tegen hem opkijken”, vertelde ze. “Zijn emotionele ontwikkeling is ook wat achtergebleven en hij heeft zich niet gerealiseerd dat ze een stuk jonger waren.” Gebroken man

Maar ondanks zijn verhaal zag de rechtbank een grote kans op herhaling als N. vrij zou komen. Het zou ook niet uit te leggen zijn dat een politieman die verdacht wordt van deze feiten nu al weer op vrije voeten zou komen. En dus vertrok André N. weer terug naar zijn cel. De fitte dertiger oogde als een gebroken man toen hij door de deur verdween, begeleid door twee agenten. Hij wilde in vrijheid aan een behandeling beginnen voor zijn problematiek, maar die zal nu in het Huis van Bewaring moeten starten. De volgende zitting in deze zaak is op 4 september.

Ook in uniform bespeelde André N. regelmatig een orgel (foto: Omroep Brabant)