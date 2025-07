Geen bloem of sla, maar koffie uit de kas, HAS werkt aan Brabantse plantage

Koffie zoals van de koffieplantage, maar dan uit een Brabantse kas. De Bossche hogeschool HAS Green Academy probeert samen met studenten lokale koffie te produceren en zo de prijzen door het koffietekort in Nederland in te dammen.

Twee jaar "Wij zijn gaan kijken: kunnen we in een gecontroleerde omgeving een lokale koffie produceren?" zegt Van Klink, die er alle vertrouwen in heeft. "We kunnen in de kas heel goed de lucht bevochtigen, verwarmen en als het nodig is lampen aanzetten in de wintermaanden." Zo wordt het klimaat van een koffieland als Brazilië nagebootst.

Het project komt op een goed moment. Door klimaatverandering rijzen de koffieprijzen wereldwijd de pan uit. "De arabica die we in Nederland drinken, houdt heel erg van kou. Hoe meer het klimaat opwarmt, hoe slechter de koffie groeit", legt docent en projectbaas Alex van Klink uit. Door droogte of juist extreme regenval mislukken oogsten steeds vaker. Ook zijn er regelmatig ruzies tussen koffiebranders en supermarkten. En dat maakt koffie duurder.

Het wordt daarmee de eerste koffieplantage in Nederland. De eerste plantjes staan inmiddels in de kas. Ze komen uit België, Oeganda en Guatemala. Studenten onderzoeken welke soorten koffie geschikt zijn voor teelt in Nederland. Daarbij kijken ze naar de kwaliteit van het zaad, klimaatomstandigheden, voeding en ook naar de juridische kant van de import: hoe mag je koffieplanten legaal invoeren, gezien de internationale regelgeving rond plantmateriaal?

De hamvraag blijft of het koffieproject rendabel en duurzaam genoeg is. "Dat is echt waar we naar kijken." De hogeschool hoopt over ongeveer twee jaar de eerste koffiebesjes te kunnen oogsten. "Je drinkt uiteindelijk de gemalen zaadjes die in de besjes zitten. Dus dan kunnen we over ruim twee jaar de eerste koffie hebben."

Nieuw verdienmodel

Van Klink verwacht niet dat ze straks iedere Nederlander van koffie kunnen voorzien. Studenten en hij zijn bezig met een nieuw verdienmodel te creëren, lokaal en duurzaam te produceren en een deel van de markt over te nemen. "We hebben gezegd: dit gaan we drie jaar doen." Als dat aanslaat, wordt de productie opgeschaald naar duizend vierkante meter. "En als dat goed gaat, kunnen we kijken hoe ver we kunnen gaan. Ik geloof zeker dat het over een paar jaar lukt."

Of de koffie straks een Brabantse naam krijgt, is nog niet duidelijk. "Wij zijn natuurlijk een Brabantse school, maar onze partners zitten in Noord- en Zuid-Holland en Limburg. We zitten iets groter, dus ik weet niet of wij echt de Brabantse Bonen op mogen zetten. Maar het zal misschien wel iets Nederlands worden."