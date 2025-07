Man die zijn ex-vrouw zou hebben doodgeschoten is zelf ook overleden

Een man (53) uit Eindhoven zou dinsdagmiddag zijn Eindhovense ex-vrouw (39) hebben doodgeschoten aan de Bosweg in Gouda. De man werd later op de avond zwaargewond gevonden in de duinen in Scheveningen. Hij overleed op de plek waar de politie hem vond.

Waarom de man zijn ex-vrouw zou hebben neergeschoten, is onbekend. Op straat overleden

De politie kreeg dinsdagmiddag rond halfvier een melding dat er geschoten was aan de Bosweg in Gouda. Op de plek waar dit gebeurd zou zijn, vonden hulpdiensten een slachtoffer. Het was de 39-jarige vrouw uit Eindhoven. Zij overleed op straat aan haar verwondingen. Na een urenlange zoektocht werd de man die haar zou hebben neergeschoten, even na acht uur die avond zwaargewond gevonden in de duinen bij het Zwarte Pad in Scheveningen. Hulpdiensten hebben geprobeerd zijn leven te redden, maar dit mocht niet meer baten. De man overleed in de duinen.

Uit het onderzoek zijn vooralsnog geen aanwijzingen gekomen dat de man ook door een misdrijf om het leven is gekomen. De politie gaat ervanuit dat hij zichzelf van het leven heeft beroofd. Geen openbare strafzitting

Omdat de verdachte is overleden, komt het niet tot een openbare strafzitting en zijn politie en Openbaar Ministerie verder terughoudend met mededelingen over de zaak. Mensen die getuige zijn geweest van de gebeurtenis, kunnen bijstand krijgen van Slachtofferhulp. 'Gesprek van de dag'

De moord op de vrouw was het gesprek van de dag in de wijk De Korte Akkeren in Gouda, zo meldt Omroep West. Op de plek waar dinsdag de 39-jarige Eindhovense werd doodgeschoten, zijn bloemen neergelegd. De boeketten liggen op de weg, bij een paaltje. Er gaan veel verhalen rond over het slachtoffer, de nabestaanden en de dader. Die verhalen blijven vooralsnog onbevestigd. Praten over gedachten aan zelfdoding helpt en is bijvoorbeeld mogelijk via de landelijke hulplijn 113: of 0900-0113.

Een gebied rondom de plek waar de vrouw werd gevonden, werd snel afgezet (foto: ANP).

In de buurt begon de politie een onderzoek (foto: ANP).