Soldatenbeeld weer verdwenen, buurvrouw heeft 'hangjeugd' op camera

Een dag nadat bekend werd dat het soldatenbeeld in Schijndel wéér weg is, lopen de gemoederen in de buurt woensdag hoog op. Een buurvrouw zegt de 'gastjes' op camera te hebben. Ze gaan er op een fatbike met het beeld vandoor. Het is de tweede keer dat het beeld is meegenomen. Het werd ook al eens toegetakeld. De gemeente zoekt naar een oplossing.

"Wat een schorriemorrie, ze moeten echt aangepakt worden", tiert een bewoner als hij het lege bankje aan de Cornelis Trompstraat ziet. Waar eerst het beeld van de soldaat op het bankje zat, trots met zijn arm over de leuning, zijn nu alleen nog lijmresten over. "Een buurvrouw heeft camerabeelden waarop twee gastjes op een fatbike te zien zijn die dat beeld meenemen", zegt hij.

Het beeld werd afgezaagd, teruggevonden (midden) en is nu weer verdwenen (foto: Omroep Brabant/ Angela Vermeulen).

Volgens de bewoner is het voetbalveldje in de buurt van het beeld een magneet voor hangjongeren. De buurt zou er al langer last van hebben. "Ze voetballen hier om drie uur 's nachts, overal ligt afval en als je die mennekes dan aanspreekt, krijg je een grote bek." Dat beaamt ook een andere buurtbewoner die net zijn hondje uitlaat. "De gemeente had het ook niet hier neer moeten zetten, naast het voetbalveld met al die jeugd", vindt hij. "Nu wordt het een sport om dat beeld te slopen of mee te nemen."

"Het is niet normaal dat je middenin de nacht de boel sloopt."

De nachten van de bewoners van de Cornelis Trompstraat worden door de overlast steeds korter. Bij de wijkagent vinden ze weinig gehoor. "Die zegt gewoon dat de jeugd ook ergens naartoe moet." De man vindt het onbegrijpelijk dat nota bene een oorlogsmonument mikpunt is van vandalisme. "Het is ook niet normaal dat je middenin de nacht de boel sloopt en de buurt wakker houdt." De gemeente wil er in een verklaring aan Omroep Brabant niet veel woorden aan vuilmaken. Het beeld is volgens de woordvoerder weer teruggevonden, maar waar wil ze niet zeggen. Het ligt nu op de gemeentewerf. De gemeente gaat nu in overleg met de leverancier of het beeld weer terug komt te zitten op het bankje. Maar op de vraag of er al duidelijk is wie er achter de verdwijning zit reageren ze kort en bondig: "nee."

"Zet hem dan op z'n minst met schroeven vast of zo."

Bewoners van de buurt denken dat het lastig wordt om het beeld hufterproof te maken. "Als ze het stuk willen maken, dan krijgen ze het uiteindelijk toch wel stuk", zegt een vrouw. Een andere buurtbewoner begrijpt er dan ook niks van dat het beeld vastgeplakt zat met lijm. "Zet hem dan op z'n minst met schroeven vast, al zullen ze dan het beeld wel weer in stukken breken." Een aantal standbeelden van soldaten van de 101e Airborne Division werd op 2 mei geplaatst in Schijndel, Sint-Oedenrode en Veghel, ter ere van 80 jaar vrijheid. Maar sinds de plaatsing heeft vooral het beeld in Schijndel het zwaar te verduren. Zo werd de loop van zijn geweer afgezaagd, werd hij op 2 mei tijdens de dodenherdenking al eens losgetrokken en meegenomen en dinsdagmiddag bleek het beeld opnieuw niet op zijn plek te zitten.