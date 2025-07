Eddy leerde eigen stomazakje verwisselen: 'Makkelijker dan band plakken'

Om de druk op de thuiszorg wat te verlichten is het Bravis ziekenhuis in Roosendaal en Bergen op Zoom dit jaar gestart met de ZELF-academie. Verpleegkundigen leren patiënten hoe ze bepaalde handelingen zelf kunnen doen, zodat ze geen thuiszorg meer nodig hebben. Dat varieert van het verwisselen van een stomazakje tot het zetten van een injectie. De 62-jarige Eddy van Hove kan hierdoor nu zelf zijn stomazakje verwisselen. “Waarom zou je hulp vragen als je het zo makkelijk zelf kunt?”

Van Hove heeft sinds februari een stoma. Hierbij komt de ontlasting via een kunstmatige uitgang in een opvangzakje terecht. “Ik was er heel bang voor en wilde de stoma echt niet, maar wat moet, dat moet”, zegt Van Hove daarover. “Er is gelukkig heel goed mee te leven.” Zeker nu hij via de ZELF-academie heeft geleerd hoe hij het stomazakje zelf kan verwisselen. “In het Bravis ziekenhuis heeft de stomaverpleegkundige me precies uitgelegd hoe het moet. Het ging vanaf de eerste dag zo goed als perfect.” Het Bravis ziekenhuis zette de zelfhulpacademie op in navolging van het Maastricht UMC. “Wij leren patiënten hoe ze makkelijke handelingen zelf thuis uitvoeren”, vertelt instructieverpleegkundige Laura Fieret (30). “We zijn begonnen met het wisselen van een katheterzak, sondevoeding, kleine injecties en stomazorg. Dit hebben we uitgebreid met bloedsuiker prikken en insuline spuiten. In de toekomst willen we nog meer handelingen aan patiënten leren."

"Mensen moeten soms even over de drempel heen.”

Door vergrijzing neemt de druk op de zorg toe. Als patiënten zelf bepaalde handelingen kunnen uitvoeren, kan dat helpen om die druk te verlichten. Ze hebben dan geen of minder thuiszorg nodig. De reacties op de zelfhulp zijn wisselend. “Mensen moeten soms even over de drempel heen”, ziet Fieret. “Je ziet af en toe wat onzekerheid, omdat ze totaal niet weten wat ze moeten doen. Daar zijn wij voor. We komen een paar keer langs om alles goed uit te leggen en laten aan de hand van oefenmateriaal zien hoe alles werkt.” Het ziekenhuis kijkt van tevoren per patiënt of het haalbaar en veilig is om ze zelf handelingen te leren. “Dat gaat vaak goed. En als het niet lukt, zetten we professionele zorg in.”

"Ik ben nu niet afhankelijk van de thuiszorg."