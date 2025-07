'Verdachte van doodschieten ex-vrouw plaatste lugubere berichten online'

De 39-jarige vrouw uit Eindhoven die dinsdagmiddag in Gouda werd neergeschoten, zou met haar kinderen ondergedoken hebben gezeten in een blijf-van-mijn-lijfhuis. Dat is een opvangplek voor mensen die te maken hebben met ernstig huiselijk geweld of die worden bedreigd. De verdachte, haar 53-jarige ex-man, meldde dit en andere, alarmerende berichten in de aanloop naar deze schietpartij op zijn Facebookpagina. Dit meldt De Telegraaf.

De vrouw overleefde de schietpartij van dinsdag niet. De 53-jarige man overleed diezelfde avond ook; de politie vermoedt dat hij zelf een einde aan zijn leven maakte. 'Blijf-van-mijn-lijfhuis'

De verdachte plaatste afgelopen weken verschillende berichten op zijn Facebookpagina. Die gingen onder anderen over de zoon en dochter van zes en zeven, die hij samen met het slachtoffer had. In een bericht dat hij op 5 juli op zijn Facebookpagina plaatste, staat dat zijn ex-geliefde ‘elk contact met zijn kinderen afhoudt’ en dat zij ‘waarschijnlijk in een blijf-van-mijn-lijfhuis zit’. Ook meldt de Eindhovenaar dat hij door haar toedoen ’ten onrechte’ drie weken heeft vastgezeten.

Vorige week postte hij nog te vechten voor zijn zoon en dochter, zo citeert De Telegraaf: "Al is het het laatste wat ik doe, de dag zal komen dat ik jullie weer zie, en dan kom ik jullie ophalen mijn twee hartjes!! Dat zweer ik jullie zo waar het armen in de kerk is!!!! Tata geeft jullie nooit op, ook al houdt mama jullie nu bij mij weg al 6 weken lang, mijn hart is gebroken van pijn en verdriet en moet nu leven met die pijn iedere dag opnieuw!!” De man schreef ook: “Red je huwelijk als je echt van je kinderen houdt.” Al in 2016 plaatste de Eindhovenaar een foto online van een pistool met twee kogels, met daarbij de tekst “Je enige echte trouwen vriend!”. Er werd direct groot alarm geslagen na de schietpartij:

Het stel zou negen jaar samen zijn geweest. Dinsdag kwam er op ruwe wijze een eind aan hun leven. De vrouw werd zwaargewond gevonden. Ze was op straat neergeschoten en kon niet meer geholpen worden. Bronnen laten aan de krant weten dat ze meermalen aan de bel had getrokken en dat ze ook de politie had ingeschakeld. De politie kon dit niet bevestigen. Praten over gedachten aan zelfdoding helpt en is bijvoorbeeld mogelijk via de landelijke hulplijn 113: of 0900-0113.

