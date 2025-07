Kerstballen, -bomen en -strikken: bij dit tuincentrum is het nu al kerst

Het is volop zomer, de vakantie is begonnen en het kwik kruipt regelmatig richting de 30 graden. Maar wie de Intratuin in Halsteren binnenhobbelt zou bijna denken dat het weer tijd is voor de winterjas. Sinds deze week hangen de ballen al in de etalage en zijn de voorbereidingen voor de grote kerstshow al in volle gang, en dat terwijl het nog maar juli is.

"Als je binnenkomt denk je dat het al kerst is", lacht een van de bezoekers bij de ingang. En jawel, wie het tuincentrum binnenwandelt wordt gelijk geconfronteerd met een keurig opgedekte tafel voor het kerstdiner compleet met glinsterende kerstballen, gigantische rode strikken en een grote kerstboom. "Ik ben normaal heel erg van de kerst, maar dit is wel heel erg vroeg", lacht de vrouw. "Vanaf september of oktober is wel tijd genoeg."

"Dit is de grootste onzin die er is natuurlijk."

"Dit is de grootste onzin die er is natuurlijk", fronst een man die langs het kerstdisplay loopt. "Het gaat denk ik een beetje om de commercie", vult zijn vrouw. "Het is wel erg vroeg, maar ik ben sowieso niet zo van de kerst."

"Het is een fenomeen dat overgewaaid is vanuit Amerika: kerstmis in juli", verklaart manager Gerri Veraart. "Het is zeker vroeg, maar we hebben een lange aanloop nodig als we in september klaar willen zijn met onze kerstshow. We willen iedereen enthousiast maken en alvast een beetje die kerstkriebels naar voren halen."

De binnenkomst bij het tuincentrum (foto: Rene van Hoof).

Daarom worden de maretakken alvast opgehangen aan het begin van de winkel en kan ook die ene bekende kerstplaat van Mariah Carey weer voorzichtig afgestoft worden. "Het is heel bijzonder, de kinderen vinden het wel heel leuk", lacht een mevrouw die samen met haar kinderen wat aan het drinken is schuin tegenover het kerstgedruis. "Maar het is wel gek om in de zomer al kerst te zien. Dat is net als met de pepernoten, die komen ook steeds eerder in de winkel."

"Ik ben nu helemaal in de vakantiesfeer dus het hoeft nog even niet."