Mysterieuze auto staat al maanden stof te happen in parkeergarage

Ruim 6000 euro, maar waarschijnlijk nog wel veel meer. Dat zou de eigenaar van een achtergelaten BMW eigenlijk moeten betalen voor het parkeren van zijn auto in parkeergarage Terminal M in de Eindhovense wijk Meerhoven. Zou, want beheerder P1 heeft geen idee van wie de auto is. Daarnaast zou het voertuig zijn binnengereden op het moment dat er een storing was.

De dikke laag stof over de auto verraadt dat het voertuig al tijden de garage niet meer heeft verlaten. Ondertussen hebben enkele creatieveling zich niet meer kunnen beheersen: op de BMW 3ER REIHE zijn de vreemdste teksten en tekeningen aangebracht. De wagen zelf lijkt wel een opslagplaats: op de achterbank liggen nog twee extra wielen en wat tassen. Verder is de auto niet helemaal meer schadevrij, want het knipperlicht rechtsvoor en het linker achterlicht zijn kapot.

Populair onder vakantiegangers

Bij parkeerbeheerder P1 hebben ze geen idee van wie de auto is. "De auto staat al geruime tijd geparkeerd. Dit is onze collega's in januari ook opgevallen, maar mogelijk staat deze er al langer", legt een woordvoerder van moederbedrijf Q-Park uit.



Parkeergarage Terminal M is een grote ondergrondse parkeergarage onder het winkelcentrum van Meerhoven. Het telt ruim 600 parkeerplaatsen. De parkeergarage is ook populair onder vakantiegangers die via Eindhoven Airport vliegen. Vandaar dat het ook niet direct vreemd is als een auto er langere tijd staat.

APK verlopen

Een simpele rekensom leert dat de eigenaar eigenlijk nog zo'n 6000 euro aan parkeerkosten verschuldigd is. Maar of die eigenaar ooit nog opgespoord gaat worden, is de vraag. "Wij hebben via de VVE en de politie pogingen gedaan om te achterhalen van wie de auto is, helaas zonder succes", vertelt de woordvoerder.

Volgens verschillende autosites is de APK op 18 november 2023 verlopen. Het voertuig zou wel nog verzekerd zijn. Inmiddels heeft P1 een sleepdienst ingeschakeld. Het lokale bergingsbedrijf komt de auto binnenkort afslepen uit de parkeergarage.