Jong katje zit vast onder motorkap, agenten bevrijden 'Ibiza'

Wijkagenten hebben in de nacht van woensdag op donderdag een kitten onder een motorkap vandaan gehaald in Tilburg. Twee mensen hadden zich bij de politie gemeld dat het dier onder de motorkap vast zat.

De kat bleek in Tilburg-Noord onder de motorkap van een auto verstopt te zitten. Agenten wisten samen met de melders het katje te bevrijden.

"Zonder schade te maken is het dier bevrijd. De auto was een Seat Ibiza, dus we hebben de kat Ibiza genoemd", vertelt de agent met een lach.