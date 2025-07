Doodgeschoten vrouw zat ondergedoken: zo werkt een crisisopvang

De Eindhovense vrouw (39) die dinsdag werd doodgeschoten in Gouda, verbleef in een Blijf-van-mijn-lijfhuis. Dit is een veilige haven voor mensen die hun huis halsoverkop moesten ontvluchten vanwege huiselijk geweld. Hoe werkt zo'n Blijf-van-mijn-lijfhuis precies? En wat gebeurt er bij binnenkomst? Een gedragsdeskundige van zo'n crisisopvang in Goirle legt het uit.

In de crisisopvanglocaties van organisaties als Neos in Eindhoven en Sterk Huis in Goirle en Teteringen kunnen slachtoffers ook tijdelijk onderduiken. En die nood is hoog: vrijwel alle bedden zijn continu bezet. Zowel Neos als Sterk Huis hebben over beveiligde opvanglocaties voor mensen die te maken hebben met huiselijk geweld. Beveiliging is 24 uur per dag aanwezig.

De twintig kamers en evenveel bedden in De Poort van Sterk Huis zijn vrijwel altijd continu bezet. "Het verschilt wel per periode, maar al met al zitten we altijd vol", zegt gedragswetenschapper Jenai van Breda van Sterk Huis. Er is geen wachtlijst.

Zodra een instantie zoals de politie of Veilig Thuis een melding doet, beoordeelt het klantenbureau van beide organisaties direct hoe ernstig de situatie is. Als iemand in direct gevaar is, kan iemand meestal direct in een opvangplek worden geplaatst. Een plek in een beveiligde opvang kan letterlijk levens redden.