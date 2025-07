Man (47) uit Oss vast voor ontucht met drie jongens in eigen huis

De 47-jarige Marco Z. uit Oss zit al drie maanden vast voor ontucht met drie jongens in zijn huis aan de Iman van de Boschstraat in Oss. Dat bleek donderdag voor de rechtbank in Oss. De man werd in april opgepakt, waarna zijn huis tot tweemaal toe werd beklad door buurtbewoners.

Marco Z. kan zichzelf wel voor z’n kop slaan, zo bleek in de rechtszaal. De 47-jarige Ossenaar zei niet veel tijdens de eerste regiezitting. Als hij sprak, was het met trillende stem en tranen. Spijt heeft hij, bekende hij aan de rechters. “Dit had nooit mogen gebeuren. Ik wil open kaart spelen en ben van plan alles te vertellen over wat ik gedaan heb.”

Achter het huis is een grote ruimte waar buurtbewoners over de vloer kwamen (foto: Google Maps).

Marco Z. stond volgens het Brabants Dagblad bekend als een man waar het altijd een zoete inval was en waar soms ook kinderen bleven slapen. Op Google Maps is goed te zien dat Z. een enorme ruimte achter zijn huis heeft gebouwd waar veel mensen uit de buurt over de vloer kwamen.

Z. werd in de nacht van 13 op 14 april gearresteerd. Het lijkt erop dat de politie meteen actie ondernam na een melding van ontucht. Op de voorlopige tenlastelegging staat een aanranding van een kind van 13 jaar op 13 april. Naast deze jongen zou Marco Z. ook ontucht hebben gepleegd met twee andere jongens ‘onder de 16’. Er werd onderzoek gedaan of er nog meer slachtoffers waren, maar de officier van justitie meldde tijdens de zitting dat het bij drie slachtoffers blijft. Naast de ontucht wordt Z. ook vervolgd voor het bezit van kinderporno. Hoe groot die collectie is, wordt op dit moment nog onderzocht. Het leven van Marco Z. is verwoest, zo werd duidelijk tijdens de zitting. Tot tweemaal toe werden leuzen als ‘pedo sterf’ en ‘ga kapot’ op zijn huis gekalkt. Z. snapt ook wel dat hij nooit meer terug kan naar zijn buurt en wil zijn huis verkopen. Maar dat valt nog niet mee vanuit zijn cel in Vught. Opvallend genoeg werd in dezelfde buurt in maart een andere man (37) opgepakt voor ontucht met een minderjarig meisje dat bij hem in huis werd aangetroffen. Ook zijn huis werd toen beklad.

In maart werd ook het huis van een buurman beklad (foto: Carlijn Kösters).