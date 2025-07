Rechter liet man die ex doodschoot vrij nadat hij vastzat voor wapenbezit

Driekus K., die dinsdag zijn 39-jarige ex-vrouw in Gouda zou hebben doodgeschoten en later zelfmoord pleegde, zat onlangs twee weken vast voor wapenbezit. Toch werd hij vrijgelaten, omdat de rechtbank op dat moment geen zwaarwegende redenen zag om de Eindhovenaar langer vast te houden.

"Het is een besloten procedure met de informatie die op dat moment bekend is. Dus toen ging het alleen om het wapen", zegt persrechter Cristiaan Mandemakers tegen de NOS. "Tenzij er zwaarwegende redenen zijn om iemand langer vast te houden. Maar dat kon de rechtbank niet vaststellen en dan is er geen andere keus dan iemand vrij te laten op dat moment."

Tijdens het voorarrest werd K. verdacht van het bezit van een vuurwapen. "Er is een wapen gevonden dat al langer in dat huis lag, wat langer in het bezit was." Of het bij de rechtbank bekend was dat de vrouw vorige maand aangifte tegen hem had gedaan wegens mishandeling en dat zij in een Blijf-van-mijn-lijfhuis verbleef, is onduidelijk.

Eerdere poging tot moord

De zaak roept door het verleden van K. veel vragen op. In 2009 werd hij veroordeeld tot dertien jaar cel na een poging tot moord op een andere ex-partner in Boxtel. Die vrouw overleefde de aanslag ternauwernood, maar hield er blijvende lichamelijke en psychische klachten aan over. Ook bij de moord van afgelopen dinsdag in Gouda zou K. op soortgelijke wijze hebben gehandeld. Net als toen lag hij in de bosjes te wachten op zijn ex. Haar kinderen waren erbij toen ze werd doodgeschoten.

"Het is afschuwelijk. Voor degene over wie het gaat, de vrouw, nabestaanden en kinderen. En ook voor de rechters die daarbij betrokken zijn is dit verschrikkelijk om mee te maken", zegt Mandemakers. Volgens hem wordt er binnen de rechtbank uitgebreid gesproken over de zaak. "Op enig moment wordt hier ook naar gekeken: 'Wat kunnen we hiervan leren?' Maar uiteindelijk moet de rechtbank altijd een afweging maken met wat er op dat moment bekend is. En dat zijn ontzettend lastige afwegingen."

Dat het fataal zou aflopen, had de rechtbank niet kunnen voorzien, stelt Mandemakers. "Soms moet je achteraf vaststellen dat toch dat hele erge is gebeurd. Maar nog steeds geldt dat als je die vraag voor krijgt, moet je op dat moment kunnen vaststellen: is er een hele grote vrees dat er iets ernstigs gaat gebeuren? Op dat moment kon de rechtbank dat niet vaststellen."