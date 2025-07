14 agenten gewond door 'enorm geweld', politie deelt foto van verdachten

De politie is op zoek naar relschoppers die op 18 mei tijdens het kampioenschap van PSV in Eindhoven extreem geweld hebben gebruikt. Foto's van zes van de herrieschoppers -vijf mannen en een vrouw- zijn donderdag gedeeld in de hoop dat ze zichzelf komen melden.

De politie deelt de beelden van de personen nu nog onherkenbaar omdat de officier van justitie ze de kans wil geven zichzelf te melden bij de recherche in Eindhoven. "Doen ze dat niet binnen twee weken? Dan gaat de blur er vanaf en komen ze vol in beeld." Bij de rellen rond het Philips Stadion na de wedstrijd van PSV raakten 14 agenten gewond door geweld. De groep relschoppers gooide met stenen, glazen, verkeersborden en zwaar vuurwerk naar agenten en de Mobiele Eenheid. Er zijn 22 mannen aangehouden. De politie hoopt de overige relschoppers nu alsnog te vinden.