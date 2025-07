Jongen vernielt bushokje en laat zich filmen, maar politie kijkt mee

Een jongeman heeft een bushokje in de Van Wijngaardenstraat in Raamsdonksveer vernield door erop te klimmen en te springen. Een video van de actie werd woensdag gedeeld op Dumpert.nl. De politie heeft de video ook gezien en is op zoek naar de jongen. Hij mag zich komen melden op het bureau in Oosterhout.

Op de video is te zien hoe een meisje helpt om de jongen het hokje op te krijgen. De jongen probeert vervolgens zittend het doorzichtige dak kapot te trappen. Als dat niet lukt, komen zijn vrienden met advies. "Nee staan, staan. Je moet gewoon rechtop staan." De jongen gaat staan, springt en dondert vervolgens dwars door het dak van het bushokje. Dat de boel gefilmd is, vindt de politie alleen maar handig. "Want de jongen die de vernieling pleegt is erg goed zichtbaar. We willen deze jongen dan ook de kans geven om zichzelf netjes te melden. Daarmee voorkom je een aanhouding en scheelt het ons allemaal tijd en moeite. Tijd en moeite die we graag besteden aan mensen die echt hulp nodig hebben."