Man blaast appartementencomplex op en raakt zwaargewond: twee jaar cel

Adrien van S. heeft twee jaar gevangenisstraf en tbs gekregen omdat hij vorig jaar augustus moedwillig een gasexplosie heeft veroorzaakt in zijn appartement in Lepelstraat. De rechtbank in Breda heeft dit bepaald.

De 67-jarige man raakte zelf zwaargewond door de ontploffing. Een andere bewoner van het appartementencomplex aan het Vossepad was thuis, maar bleef ongedeerd. 'Explosief mengsel'

In de uitspraak van de rechter wordt uitgelegd hoe Van S. te werk is gegaan: “Hij heeft (onder meer) de gaskraan opengezet, de gasslang van het fornuis losgekoppeld en de gaspitten opengedraaid, zodat een explosief mengsel van gas en zuurstof is ontstaan. Vervolgens heeft hij enkele branden gesticht, onder meer in de directe nabijheid van de openstaande gasslang.” Ondertussen had hij de keukendeur op slot gedaan en is hij op een stoel gaan zitten tegenover het keukenblok. Door de klap die volgde, liep hij over 40 procent van zijn lichaam brandwonden op. Twee weken geleden, toen de zaak inhoudelijk werd behandeld, was duidelijk te zien dat hij nog lang niet hersteld is. Hij wandelde moeizaam de rechtszaal in. Door de drukgolf van de ontploffing werden muren, ramen en kozijnen van zijn appartement naar buiten gedrukt. Van de woning bleef niets over. Deze en de drie andere appartementen moesten worden gerenoveerd. Hierdoor werd een aantal bewoners gedwongen tijdelijk ergens anders te verblijven.

Kordate optreden

Het mag een wonder zijn dat Van S. zijn zelfveroorzaakte explosie heeft overleefd. Mogelijk heeft hij het te danken aan het kordate optreden van twee buurtbewoners. Deze twee voormalige brandweerlieden hadden zich na de ontploffing naar het appartementencomplex gespoed. Ze draaiden de gaskraan dicht en wisten met een eigen brandblusser meerdere brandhaarden te blussen. Waarom Van S. tot zijn daad is gekomen, blijft onduidelijk. Aan opzet twijfelt de rechtbank niet: in de dagen voor de explosie had hij aan zijn vriendin Maria laten weten dat hij met zijn scooter op een auto zou rijden en dat het dan gebeurd zou zijn met hem. Een dag voor de ontploffing kwam de politie hem tegen terwijl hij met een scooter op een rotonde tegen het verkeer inreed. Mensen uit zijn omgeving zagen de bui al hangen: Van S. zou het leven niet meer hebben zien zitten, nadat hij was opgelicht door die Maria. De rechtbank gaat er vanuit dat de man een einde aan zijn leven wilde maken. 'Niks aan de hand'

Van S. wilde niet vertellen wat hem hiertoe heeft gebracht. Hij ontkende alles of zei het allemaal niet te weten. Volgens hem was er niks aan de hand. Daarmee heeft hij zijn verantwoordelijkheid niet genomen en dat neemt de rechtbank hem kwalijk. De rechter stelde verder vast dat de man gezien allerlei stoornissen die hij heeft, intensief moet worden behandeld. De officier van justitie had drie jaar en tbs geëist. De advocaat bepleitte tbs en een voorwaardelijke gevangenisstraf die gelijk was aan het voorarrest. Hij wees onder meer op het blanco strafblad van Van S. en het feit dat zijn cliënt zwaargewond was geraakt. Praten over gedachten aan zelfdoding helpt en is bijvoorbeeld mogelijk via de landelijke hulplijn 113: of 0900-0113.

Het appartementencomplex werd na de klap afgezet (foto: Omroep Brabant).