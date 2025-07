Laatste bakker Erp stopt: 'Ik heb nog nachtmerries van corona'

Wie binnenloopt bij bakker Barten in Erp waant zich terug in de tijd. De kleine zelfstandige bakkerszaak, die sinds 1947 bestaat, heeft een nostalgisch, huiskamerachtig interieur. Zo staat er een tafel waaraan klanten koffie kunnen drinken en een broodje eten. Maar zaterdag komt daar een definitief einde aan. Jac Barten (70) en zijn vrouw Marjon (64) vinden het mooi geweest. En dus sluit de laatste bakkerij in Erp voorgoed de deuren.

Het was de afgelopen week een komen en gaan van klanten die afscheid komen nemen. Sommigen nemen bloemen of chocolaatjes mee. "Het is zund dat hij stopt, het is de beste bakker die ik ken. Van mij had hij nog wel 25 jaar door mogen gaan," zegt een vaste klant. Maar langer doorgaan is voor Jac en Marjon geen optie. Het vroege opstaan (om drie uur 's nachts) en de vele uren trekken hun wissel. Aanvankelijk zou hun zoon de zaak overnemen. Maar die vindt het toch teveel gedoe en werk en dus is er ook geen opvolging.

Een klant brengt chocolaatjes als dank (foto: René van Hoof)

Het bakkersvak is er ook niet eenvoudiger op geworden de laatste jaren. Veel zaken legden het loodje na de coronapandemie en door de torenhoge energierekeningen. Jac heeft van die corona nog wel eens nachtmerries, al probeert hij het te verdringen. "In Erp zijn wel veertig mensen gestorven. Om de paar dagen luidden de klokken als er weer een dode was. Bezorging was ook anders. Je mocht niet naar binnen, maar hing het brood in een tasje aan de klink", zegt Jac.

Hij herinnert zich nog hoe de mensen in zijn winkel binnenkwamen met mondkapjes en afstand moesten houden. "Dat hakt er echt in, Erp was één van de haarden in Brabant, iedereen was bang." Zelf verloor Jac zijn moeder door corona in een verzorgingshuis in Volkel.

Klanten in de bakkerij (foto: René van Hoof)

Ondanks alle ellende heeft de bakkerij de pandemie en de energiecrisis overleefd. Dat Jac, die bijna 71 jaar is, nog werkt , dat vindt hij geen probleem. "Als je iets graag doet, dan vliegt de tijd." Maar omdat hij niet eeuwig door kan gaan, gaat hij nu toch eindelijk met pensioen. De contacten met de klanten, die gaat hij het meeste missen. Ooit waren er maar liefst vier bakkerijen in Erp, vertelt Jac. Met lede ogen ziet hij hoe, zoals hij het noemt. antieke zaken als groenteboeren, bakkers en slagerijen steeds vaker verdwijnen. "Maar als we straks onder een parasol liggen, dan komen we de mensen in Erp toch nog wel tegen."

De bakkerij in Erp (foto: René van Hoof)