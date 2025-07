Met opzet botsingen veroorzaakt: stel krijgt zwaardere straf

Een stel uit Den Bosch gaat voor negen maanden de cel in voor het plegen van verzekeringsfraude. Volgens het gerechtshof in Den Bosch hebben ze jarenlang op parkeerplaatsen ruim zestig botsingen veroorzaakt, om zo op ‘sluwe wijze’ schadebedragen te kunnen incasseren. De straf moet een zware tegenvaller zijn voor de man van 52 en zijn 54-jarige echtgenote.

De straf had zelfs erger uit kunnen pakken, want het hof had beiden eigenlijk een jaar langer willen laten opsluiten. Omdat de rechtsgang zo lang heeft geduurd, ging er drie maanden vanaf. De Bosschenaren moeten nog wel duizenden euro’s schadevergoeding aan twee gedupeerden betalen.

Het echtpaar had van de rechtbank in Den Bosch acht maanden cel gekregen, waarvan de helft voorwaardelijk om te voorkomen dat ze weer de fout zouden gaan. Ze hadden hiertegen beroep aangetekend, maar dat heeft dus tot een hogere straf geleid. Het stel heeft met hun praktijken, die vooral in Den Bosch werden uitgevoerd, bijna 165.000 euro ‘verdiend’.

En die waren er veel. Tussen 2014 en 2020 werden tientallen automobilisten op parkeerplaatsen in Den Bosch steeds op vergelijkbare wijze in het nauw gebracht. Niet alle bestuurders deden aangifte; een vrouw uit Den Bosch wel. Ze was overdonderd door wat haar was overkomen. “Ik reed rustig het parkeervak uit toen er ineens een wagen met hoge snelheid voorbijkwam en we elkaar raakten”, weet ze zich te herinneren. “Het ging zo snel. Bovendien werd ik door de man die uit de auto kwam bijna gedwongen om meteen het schadeformulier in te vullen.”

En zo ging het keer op keer. Het hof spreekt van een ‘herkenbaar, gelijksoortig en geraffineerd patroon’. De officier van justitie noemde het eerder ’vakkundige en schaamteloze oplichting’. In de meeste gevallen zat de man achter het stuur en zat zijn vrouw naast hem in de auto. Na de aanrijding reed zij de wagen direct weg, vaak met de reden dat zij haar kind moest ophalen. Haar echtgenoot liep op zijn beurt, met het schadeformulier vaak al in zijn hand, in de richting van de andere automobilisten. En die kregen te horen dat zij als achteruitrijdende bestuurder de aanrijding hadden veroorzaakt. Daarna werd het schadeformulier ingevuld. Volgens het hof was er geen sprake van toeval of pech, maar van opzet van de kant van de Bosschenaren.

Ze deden dus voorkomen dat hun wagen was aangereden en kregen het zo voor elkaar dat de andere weggebruikers voor de schade moesten opdraaien. Dat leverde de fraudeurs heel veel schadepenningen op. Eén van de slachtoffers moest 9500 euro laten overmaken. In totaal zouden de vrouw en man bijna 165.000 euro hebben opgestreken, mede op basis van het afleggen van valse verklaringen. Ook dat werd door het hof afgestraft.

De advocaat van het stel bracht nog naar voren dat ze geen winst hebben behaald met de aanrijdingen, maar ook dat werd van tafel geveegd. Volgens het hof was er juist wel sprake van winstbejag, over de ruggen van tientallen onschuldige slachtoffers.