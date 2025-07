Arianna (10) vindt giftige schorpioen in nieuwe rugzak uit China: 'Paniek!'

Jacqueline en haar dochtertje denken voortaan wel twee keer na als ze iets bij de Chinese webwinkel Shein bestellen. In de nieuwe schooltas van Arianna (10) zat namelijk 'een beestje'. Het meisje schrikt en gooit de tas op de grond. Moeder Jacqueline denkt eerst nog aan een mot, maar eenmaal dichterbij krijgt ze de schrik van haar leven. Het blijkt een schorpioen. "Ja, toen was het paniek... Ik dacht: dat beest moet mijn huis uit."

Dochter Arianna kon woensdag niet wachten met het openmaken van haar nieuwe schooltas. Dus toen het pakketje uit China binnenkwamen, werd die snel uitgepakt. "Ze schreeuwde heel hard: 'Mama, een beestje!' Want ze heeft het daar niet zo op", blikt Jacqueline terug. "Ze liet de tas vallen en keek op een afstandje waar ze van geschrokken was."

Maar weer veilig terug binnen komt het besef. "Ik woon in een kinderrijke buurt, er lopen hier veel honden en die giftige schorpioen loopt nu buiten. Ik wil niet op mijn geweten hebben dat hier straks een kind, kat of hond schokkend voor de deur ligt." Ze gaat dus weer naar buiten en vangt met een plank en plastic bakje de schorpioen en brengt hem terug naar binnen.

Daar kon Jacqueline zelf niet bij zijn. "Ik moest werken, en zou al te laat komen. Leg dat maar eens uit aan je baas. Het bleef ook even drie seconden stil toen ik het vertelde. Een schorpioen in huis... Dat is weer eens wat anders als excuus", vertelt Jacqueline lachend.

Dochter Arianna vroeg haar moeder nog of ze de schorpioen dood gingen maken. "Ik heb haar uitgelegd dat 'Snippie' er ook niets aan kan doen dat ze giftig is." Ze, inderdaad. Want donderdagochtend werd Jacqueline gebeld door De Oliemeulen met nieuws over de Chinese gouden schorpioen.

"Ze had jongen gekregen. Het was dus een zwanger vrouwtje." Maar het opgewekte gevoel slaat bijna net zo snel om in bezorgdheid. "Hoe bevallen die beesten eigenlijk? Heb ik nu misschien nog meer schorpioenen in huis? Ja, weet ik veel!" Maar geen paniek: Jacqueline en Arianna hoeven zich geen zorgen te maken, verzekerden de verzorgers. En dus gaan ze binnenkort op kraambezoek bij hun 'Snippie'.

Toch laat het haar niet helemaal los dat het ook anders had kunnen aflopen. "Wat als ik het pakketje een dag later had opengemaakt, of wel gestoken was? Ze hebben het antigif voor zo'n steek niet overal liggen, lijkt me."

Jacqueline bestelt voortaan alleen nog maar zachte dingen bij Shein en Temu. "Dan kan ik er voor de zekerheid op springen als het binnen is", zegt ze lachend.