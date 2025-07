'Man die aangehouden werd na dood van vrouw is haar vriend'

Buren reageren vrijdagochtend geschokt op het overlijden van een vrouw na een ernstig geweldsincident in een huis aan de Parklaan in Vlijmen. Ze zeggen donderdagavond geschreeuw in het huis te hebben gehoord, gevolgd door een oorverdovende stilte. Daarna hebben ze de politie gebeld. De vrouw overleed uren later in het ziekenhuis aan haar verwondingen. Een 35-jarige man, die haar vriend zou zijn, is aangehouden.

De 35-jarige man die donderdagavond is aangehouden, zou de vriend van de vrouw zijn. Sinds begin dit jaar zou het stel een relatie hebben. De vrouw had volgens buren twee jonge kinderen uit een eerdere relatie. Een van de kinderen is na het geweldsincident van donderdagavond bij een buurvrouw opgevangen. Bij het huis van de overleden vrouw is vrijdagochtend een bosje bloemen neergelegd. Een buurvrouw die goed contact met haar had, vertelt dat de vrouw in een eerdere relatie ook te maken kreeg met geweld. Om wat voor geweldsincident het donderdagavond ging, is niet duidelijk. De politie wil vrijdagochtend niets kwijt over het trieste incident. Geschreeuw

Buurtbewoners belden donderdagavond rond half elf de politie, nadat zij geschreeuw uit het huis hoorden, gevolgd door een lange stilte. Toen de agenten aankwamen in de Parklaan zagen ze dat de vrouw zwaargewond was. Vanwege de ernst van de situatie kwam onder meer een traumahelikopter naar Vlijmen.