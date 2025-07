Buurjongen 34 keer gestoken, zo ging het mis

Terwijl de eerste oliebollen worden verkocht, begint Oudejaarsdag 2023 in Roosendaal allesbehalve feestelijk. De dan 35-jarige Raymond S. dringt het huis van zijn buren binnen, waar hij zijn buurjongen aanvalt met een mes. In totaal wordt Sem (19) 34 keer gestoken, waarvan 16 keer in zijn hoofd. Wonder boven wonder overleeft hij het, maar de impact is nog altijd levensgroot.

Hoe gaat het nu - anderhalf jaar later - met Sem? Wat is er gebeurd met Raymond S., die eerder dit jaar voor de rechter stond? En vooral: hoe kon het zó misgaan? Er waren tenslotte al meerdere meldingen gedaan over de ernstig verwarde buurman. Hoe het toch kon escaleren in een gruwelijk bloedbad? De rechtszaak loopt nog steeds. Je ziet het in de nieuwe aflevering van Misdaad Uitgelegd.