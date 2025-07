Maria zag aanhouding van man die vriendin doodde: 'Lachend naar buiten'

Buurtbewoners in Vlijmen reageren vrijdag geschokt op het overlijden van een 38-jarige vrouw na ernstig geweld in haar huis aan de Parklaan. De 35-jarige vriend van het slachtoffer is aangehouden en wordt ervan verdacht haar de fatale verwondingen te hebben toegebracht. Buren zijn verbijsterd dat voor de tweede keer in een week tijd een vrouw wordt omgebracht door haar (ex-)partner. "Hij kwam lachend naar buiten", zegt een buurvrouw die de aanhouding zag.

"Het is diep triest wat hier gebeurd is", zegt een overbuurvrouw vrijdagochtend. "Het is heel erg voor de kinderen, want zij zijn hier de dupe van." Het 3-jarige kind van de overleden vrouw was donderdagavond thuis toen het misging. Het kind is opgevangen door een buurvrouw. Buurtbewoner Maria Kivits zag donderdagavond hoe agenten voor het huis van de vrouw stonden en aanbelden. "In eerste instantie deed de man niet open. Daarna kwam hij lachend naar buiten en zei hij: jullie kunnen de ziekenwagen bellen", vertelt ze. De man werd in de boeien geslagen en meegenomen naar het politiebureau. "Ik denk dat hij zwaar onder invloed was. Als je zo ver gaat, dan ben je erg ver weg", zegt Maria.

"Het is met geen woorden te bevatten."

"Je zult het meemaken. Het is met geen woorden te bevatten. Het raakt me een enorm", zegt een buurtbewoonster met tranen in haar ogen. Ze kende het slachtoffer niet, maar vindt het onbegrijpelijk dat er voor de tweede keer in een week tijd een vrouw door haar (ex-)partner om het leven wordt gebracht. Deze dinsdag werd een 39-jarige vrouw uit Eindhoven doodgeschoten in Gouda. De vermoedelijke schutter is haar ex-man. Deze vrouw zat ondergedoken in een Blijf-van-mijn-lijfhuis en had eerder aangifte gedaan tegen haar ex. Deze 53-jarige man werd eerder al veroordeeld voor poging tot moord op een andere ex-partner. Het Openbaar Ministerie houdt hier 'zeker' rekening met femicide.

De vrouw uit Vlijmen had sinds begin dit jaar een relatie met de 35-jarige man uit Uden. Buren hoorden donderdagavond geschreeuw gevolgd door een oorverdovende stilte. Zij belden de politie. De vrouw werd met ernstige verwondingen naar het ziekenhuis gebracht, maar medische hulp mocht niet meer baten. Ze overleed uren later aan haar verwondingen.

"De straffen zijn veel te laag."

"Het is een diep triest", vindt ook een buurman die bij het huis staat te kijken. "Mensen denken dat huiselijk geweld tegenwoordig normaal is. Eerst in Gouda en nu hier. De straffen zijn veel te laag en er wordt te weinig op ingegrepen", vindt hij. Veel buurtbewoners willen vrijdag een bloemetje leggen voor het huis van de overleden vrouw. De politie is nog volop bezig met sporenonderzoek. Forensisch rechercheurs lopen het huis in en uit met witte pakken. De bloemen die mensen brengen, worden op het politiebureau bewaard en later bij het huis gelegd.

Wat is femicide? Femicide of vrouwenmoord is het opzettelijk doden van een vrouw of meisje, omdat ze een vrouw of meisje is. Vaak spelen huiselijk geweld, (eer)wraak, haat of controle een rol bij femicide. In veel gevallen is de dader een partner of ex-partner. Maar het kan ook gaan om een familielid, vriend of kennis of zelfs een onbekende van de vrouw. Omroep Brabant maakte een true crimeserie over femicide. De serie gaat over José van Vliet die in India werd vermoord. TOXIC kun je zien op Brabant+.

Foto: Bart Meesters / Persbureau Heitink.