'Dominee' pleegt online ontucht met jonge meisjes en krijgt 1,5 jaar cel

Arie K. (48) uit Breda heeft achttien maanden celstraf gekregen, waarvan zes voorwaardelijk, voor online ontucht met een meisje van 12 en een meisje van 16. Dat heeft de rechtbank in Breda vrijdag geoordeeld. K. filmde ook zijn 14-jarige stiefdochter in de badkamer en had meer dan vijfhonderd foto’s en video’s met kinderporno in bezit.

Arie K. zocht een paar jaar geleden online contact met een meisje van 12. Hij deed zich voor als 16-jarige jongen met als bijnaam Klaas of dominee Klaas en dwong haar naaktfoto’s en -video’s te sturen. Volgens de rechtbank wist hij het meisje op geraffineerde wijze zover te krijgen om steeds verder te gaan. Omgekeerd stuurde hij foto’s van zichzelf naar het meisje. Arie K. gaf zelf aan twintig jaar verslaafd te zijn geweest aan seks en chatten. En op Snapchat kon hij beide combineren. Hij wilde het alleen hebben over seks en het meisje voelde zich gedwongen. ‘Voor mij doe je dat toch wel?’, schreef K. dan. ‘Ik moet nu spuiten, dus doe iets’ en ‘Je bent godverdomme van mij’. En dan stemde ze toch weer in met het maken van een heftige foto of video voor K., alias dominee Klaas, die ook tevergeefs probeerde af te spreken met haar. Al met al duurde dat online misbruik zeker een half jaar, tot het meisje van 12 haar ouders inlichtte en aangifte deed. Meisje was ex van zijn zoon

Het meisje van 16 was nota bene de ex van zijn zoon. Ook haar kreeg hij zo ver om naaktfoto’s en -video’s te sturen. Daarnaast maakte K. video’s van zijn stiefdochter in de badkamer. In totaal werden bij Arie K. vijfhonderd foto’s en video’s gevonden, geordend in verschillende mapjes met naam.

De rechtbank gelooft niet dat K. zijn stiefdochter per ongeluk filmde in de badkamer. Op een gegeven moment stelde hij de camera ook bij en de beelden belandden volgens de rechtbank ook niet per ongeluk in een map met haar naam. Arie K. had veel spijt van alles wat hij heeft gedaan. Hij bekende tijdens de zitting alles en verklaarde en passant ook nog even dat hij aan zijn eigen dochter had gezeten in 2013. Hij is zelf al met een behandeling voor zijn seksverslaving begonnen en zei per se schoon schip te willen maken.