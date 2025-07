Rechter zet streep door dwangsom voor Oekraïne-opvang van 'opa en oma'

De opvang van Oekraïense vluchtelingen bij Leon Bronckers en Deborah van der Meere aan de Vaartweg in Dongen mag voorlopig toch doorgaan. De rechtbank in Breda heeft bepaald dat de dwangsom van tweeduizend euro per week die de gemeente eerder oplegde, opnieuw niet van kracht is.

Leon Bronckers noemt de uitspraak goed nieuws: “De hele last onder dwangsom is vernietigd. Dat betekent dat we voorlopig even klaar zijn. We kunnen een klein feestje vieren.” Volgens Leon werken veel bewoners van de opvang deeltijd, bijvoorbeeld in de schoonmaak bij de Efteling, en sturen ze wat ze overhouden direct naar hun familie in Oekraïne. “Wij draaien op voor de kosten: gas, water, stroom, koffie en internet. Dat is flink wat, maar we werken allebei en kunnen het dragen. We doen dit omdat mensen hun huis zijn kwijtgeraakt door oorlog. We zijn geen criminelen.”