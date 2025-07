Ton heeft 80 eikenprocessierups-nesten: 'Dit lost plaag op'

Tachtig eikenprocessierupsnesten op één plek. De een krijgt er al kriebels van door er alleen al aan te denken, maar dat geldt niet voor Ton Stokwielder. In Loon op Zand heeft hij zogenoemde vlinderfilterhotels vol met de kriebelbeestjes. Parasieten en andere insecten komen daar op af om zich te voeden met die nesten. "Zo zou de plaag zich vanzelf kunnen oplossen."

In de regio Loon op Zand, waar Ton dit al zes jaar doet, zit inmiddels in 80 procent van de rupsen een parasiet. Een vrij effectieve manier van bestrijden dus. Het is volgens hem handiger om deze natuurlijke wijze van bestrijden te gebruiken, omdat er zo dus meer parasieten komen die de rups opeten.

Een vlinderfilterhotel gevuld met nesten voorkomt tot wel honderdduizend nieuwe rupsen, volgens Ton. Dat hotel werkt dus goed. "In de regio's waar we de vlinderfilterhotel inzetten en rupsen niet naar de verbrandingsoven brengen, is een veel minder hoge plaagdruk", weet Ton.

De methode heeft hij verkocht aan tien gemeenten in Brabant die de uitvinding inmiddels gebruiken. Er hangen vierhonderd metalen nestkasten van Ton in Nederland en een groot deel daarvan staat in onze provincie. Vaak hangen ze hoog in de boom, en worden ze op den duur verzamelt om in Loon op Zand in het groene vlinderfilterhotel te gaan.

Gemeenten draaien op voor kosten

Het expertisecentrum voor de eikenprocessierups vindt het een interessante methode om de natuur in stand te houden. Toch vraagt ze zich wel af of het breder door gemeenten opgepakt gaat worden, omdat gemeenten daar zelf voor moeten zorgen.

"Veel gemeenten willen zo weinig mogelijk geld kwijt zijn aan de bestrijding van nesten", weet een woordvoerder van het expertisecentrum. "Vaak zien we dat gemeenten alleen de portemonnee trekken als er veel overlast is van de rups. Maar preventief willen ze vaak niet veel doen."