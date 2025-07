Half uur vertraging op A16 na botsing tussen twee auto's

Een automobilist is zaterdagochtend achter op een andere auto gereden op de A16 richting Breda. Een inzittende is daarbij gewond geraakt. Door het ongeval vlak voor knooppunt Zonzeel is er op de A16 een half uur vertraging.

Rijkswaterstaat heeft vanwege het ongeval twee rijstroken afgesloten. De persoon die gewond is geraakt, wordt in een ambulance ter plaatse behandeld. Een berger is onderweg om de weg vrij te maken.