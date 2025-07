Camper en auto's botsen, dat zorgde voor file op A2

Op de A2 richting Den Bosch zijn zaterdagmiddag twee voertuigen en een camper op elkaar gebotst. Het ongeluk gebeurde tussen knooppunt De Hogt en knooppunt Batadorp, meldt Rijkswaterstaat.

Een rijstrook ging dicht en het verkeer had volgens de ANWB op het hoogtepunt meer dan een uur vertraging. De linkerrijstrook werd afgesloten vanwege het ongeluk. Advies van Rijkswaterstaat was om de parallelbaan (N2) van de A2 te gebruiken.

Hulpdiensten kwamen ter plaatse. Rond half vier waren de grootste problemen op de snelweg opgelost en het verkeer kon weer rijden. Het is niet bekend of er iemand gewond is geraakt bij het ongeluk.