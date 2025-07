Geniet nog heel even van de zon, later vandaag volle bak regen

Geniet zaterdagmiddag nog even van de hoge temperaturen, want in de avond keldert de temperatuur behoorlijk. Het midden en het oosten van Brabant krijgt zaterdag te maken met lokale regenbuien waar je tuintje van opfleurt.

Zaterdag is het weer ronduit zomers te noemen, dertig graden en volop zon. De meeste mensen zullen lekker verkoeling zoeken aan het water of rustig onder een parasol. Maar aan het eind van de middag ontstaan er meer stapelwolken. Het KNMI waarschuwt dan ook voor zware regen- en onweersbuien in het zuiden en oosten van het land. Het weerinstituut heeft code geel afgegeven. Weerman Wouter van Bernebeek van Weerplaza verwacht dat het qua onweersbuien wel meevalt in onze provincie. Er kan wél behoorlijk wat regen vallen. "Het zwaartepunt van de regenbuien ligt boven het midden en het oosten van Brabant. Dat zal zo aan het begin van de avond zijn, zo tussen vijf en zeven uur", vertelt de weerman.

"De buien blijven langer op één plek hangen."

De regenwolken die overtrekken, kunnen plaatselijk zomaar veel neerslag achterlaten. Dat komt omdat er bovenin de atmosfeer weinig wind staat zaterdag, legt hij uit. "De wolken zijn zo’n tien kilometer hoog. Als er veel wind staat daarboven, dan verplaatsen de wolken sneller en heb je minder regen. Nu blijven de buien langer boven één plek hangen." Hij schat in dat er plaatselijk wel twintig tot dertig millimeter regen kan vallen. Naarmate de avond vordert, trekken de buien weg. "De warme lucht is dan verdreven en warme lucht is juist een voedingsbodem voor regenbuien." Ook zondag wordt het dan een stuk minder warm. Wat begint met zo’n 25 graden eindigt zondagmiddag met zo’n 18 graden. Vroeg in de middag maken we kans op een paar buien. "Het gaat een tijdje regenen en dan trekt een koudefront over. Achter dat front stroomt koudere lucht binnen en wordt het zo’n 18 graden." De echte hevige regen- en onweersbuien gaan aan onze provincie waarschijnlijk voorbij, denkt Van Bernebeek. "Daar krijgen ze vooral in het midden en het noorden van Nederland mee te maken. Misschien dat het noorden en het noordoosten van Brabant nog wat onweer krijgt.”

Wisselvallig weer De regen van dit weekend is de voorbode van een wisselvallige week. Maandagmiddag kan het af en toe flink regenen en is er kans op onweer. Ook dinsdag is dat het geval. De dagen daarna blijft het wisselvallig zomerweer. We hebben een wisseling van wolken, zon en buien. Het wordt gemiddeld 22 graden.