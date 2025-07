Bloemenzee bij huis van vrouw die door geweld om het leven kwam

Bij het huis aan de Parklaan in Vlijmen waar donderdagavond een vrouw om het leven werd gebracht, ligt zaterdag een zee van bloemen. Mensen uit de buurt willen zo steun betuigen aan het 38-jarige slachtoffer en haar nabestaanden. Haar partner van 35 is aangehouden en zit nog altijd vast. Steeds meer bloemen met kaartjes vol medelevende teksten krijgen een plekje bij het huis. “Het is toch wel heel mooi dat dit gebeurt", zegt een buurtbewoner terwijl ze naar de bloemenzee kijkt.

Een andere vrouw legt twee rozen neer met tranen in haar ogen. “Ik moet even een momentje voor mezelf hebben”, zegt ze. "Mensen moeten meer geven om hun naasten", vindt een andere bewoonster. "Daarom leg ik een bloemetje. Het kindje was er zelfs bij toen het gebeurde. Dat raakt me heel erg." En ook de overbuurvrouw is vanzelfsprekend geschrokken. "Ik heb ze vaak zien komen en gaan met de kinderen. Toen ik het nieuws hoorde, schrok ik heel erg natuurlijk."

Een agente legt zaterdagmiddag een zonnebloem neer, die is afgegeven door een vrouw op leeftijd. De bloemenzee ligt namelijk achter politielinten en mensen die bloemen neer willen leggen mogen daar eigenlijk niet komen. “We willen liever niet dat mensen in het afgezette gebied komen”, zegt de agente. Dus neemt zij de bloemen voor mensen aan en legt ze die achter het lintje neer.

Volgens een woordvoerder is het niet duidelijk hoe lang het onderzoek in het huis nog duurt. "Dat hangt ervan af wat er binnen wordt aangetroffen, het is niet per se uitzonderlijk dat we daar anderhalve dag later nog bezig zijn." Hij geeft als voorbeeld dat er sporen kunnen worden verzameld of attributen in beslag worden genomen die mogelijk meer kunnen vertellen over wat er is gebeurd.

Het politieonderzoek is zaterdagmiddag nog altijd gaande. Bij het huis staat een grote trailer van de forensische opsporing. Rechercheurs in witte pakken lopen het huis in en uit en doen onderzoek.

Geschreeuw in het huis, gevolgd door oorverdovende stilte

De politie werd donderdagavond rond halfelf gealarmeerd door buurtbewoners. Buren hoorden geschreeuw in het huis, gevolgd door een oorverdovende stilte. Toen de agenten aankwamen in de Parklaan troffen ze de vrouw zwaargewond aan. Ze is enkele uren later in het ziekenhuis overleden. Een 35-jarige man uit Uden, de vriend van de vrouw, is aangehouden. De vrouw had volgens buren twee jonge kinderen uit een eerdere relatie.

Tweede keer in korte tijd

De buurt is verbijsterd dat voor de tweede keer in een week tijd een vrouw, vermoedelijk door haar partner, wordt omgebracht. "Hij kwam lachend naar buiten", vertelde een buurvrouw die de aanhouding zag vrijdag tegen Omroep Brabant.

Eerder deze week ging het ook in Gouda flink mis. Dinsdag werd een 39-jarige vrouw uit Eindhoven doodgeschoten. De vermoedelijke schutter is haar ex-man.