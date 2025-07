Steekpartij na ruzie in supermarkt: twee verdachten aangehouden

In een supermarkt aan de Kruisstraat in Eindhoven is iemand zaterdagmiddag neergestoken. Het slachtoffer is in de winkel nagekeken door ambulancepersoneel. Er zijn twee verdachten aangehouden.

Er zou een ruzie aan vooraf zijn gegaan, zo meldt de politie. Het incident werd rond kwart voor vier gemeld. De politie is binnen en buiten de zaak bezig met een onderzoek.

De kans is groot dat veel mensen de steekpartij gezien hebben. Op zaterdag is het ook op dat deel van de Kruisstraat vaak druk vanwege de Woenselse Markt die er een eindje verderop plaatsvindt. De Kruisstraat is een bruisend maar ook een berucht deel van Eindhoven. Bewoners en passanten ervaren al jaren overlast van hangjeugd en criminelen. De gemeente heeft al veel maatregelen genomen om de veiligheid er beter te waarborgen.

Foto: Persbureau Heitink.

Foto: Persbureau Heitink.

De Kruisstraat, waar het incident gebeurde (foto: Persbureau Heitink).