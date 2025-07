Enorme tak begeeft het: waarschijnlijk het gevolg van een blikseminslag

Een zeer grote tak van een boom is zaterdagavond op het voet-en fietspad aan de Ettensebaan in Breda gevallen. Waarschijnlijk is tijdens onweer de bliksem in de boom geslagen. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt.

Een voorbijganger heeft de brandweer gealarmeerd. Daarna zijn brandweerlieden in actie te komen om de enome tak te ‘kleineren’ en aan de kant te leggen.

De gemeente zal de snoeihoop opruimen.

De plek van de breuk (foto: Perry Roovers/Persbureau Heitink)

Foto: Persbureau Heitink.

Brandweerlieden zaagden de tak in mootjes (foto: Perry Roovers/Persbureau Heitink)

Er waren 'zware regen- en onweersbuien' in Brabant aangekondigd. Om die reden was ook code geel afgekondigd. Op een enkele melding van nauwelijks noemenswaardige stormschade viel het vooralsnog mee.