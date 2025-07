Niels Laros gaat voor dubbel goud op de Europese kampioenschappen

Niels Laros heeft weer van zich doen spreken. De 20-jarige atleet uit Oosterhout heeft zaterdagavond op de 5000 meter de Europese titel onder 23 jaar gepakt. Laros kwam na 13 minuten en 44,74 seconden als eerste over de finish. Hij heeft zijn zinnen gezet op tweemaal goud tijdens dit EK.

Laros klopte in de slotronde van de 5 kilometer de Ier Nicholas Griggs (13.45,80) en de Brit Will Barnicoat (13.46,11). Eind juni won hij op deze afstand ook al, dat was tijdens de EK voor landenteams in de Spaanse hoofdstad Madrid. De Europese individuele kampioenschappen worden dit weekend gehouden in het Noorse Bergen.