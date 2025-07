GTST-acteur Delivio (12) overleden aan kanker: 'Ben altijd met jullie'

De 12-jarige Delivio Misiedjan uit Waalwijk is afgelopen donderdag overleden. Dat heeft zijn familie bekend gemaakt. Hij werd op jonge leeftijd bekend door zijn rol als Manu in de soap Goede Tijden Slechte Tijden. Delivio leed aan een zeldzame variant van lymfeklierkanker.

Tot overmaat van ramp bleek Delivio ook nog eens een zeer zeldzame variant van de ziekte te hebben. "Dat zorgde voor een verhoogd risico dat, als hij al geneest, het terug komt. Dan begint de hele behandeling opnieuw met de vraag of zijn lichaam daar nog sterk genoeg voor is", liet zijn oom eerder weten op een crowdfundingspagina .

Delivio had begin 2023 pijn aan zijn arm en in zijn schouders. Hij ging daarom naar een fysiotherapeut, maar die adviseerde hem naar een kinderarts te gaan, omdat hij vermoedde dat er meer aan de hand was. Dat bleek na wekenlang uitgebreid onderzoek helaas te kloppen. De jonge Waalwijker bleek non-hodgkin T-cel te hebben. Dat is een zeer agressieve vorm van lymfeklierkanker.

Inzamelingsactie De inzamelingsactie werd opgezet om de ouders van Delivio financieel te ontlasten. Zijn moeder raakte vlak na de diagnose van haar zoon haar baan kwijt, omdat haar contract niet verlengd werd. Daarnaast zat fulltime werken er sowieso niet in, omdat het jongetje meerdere keren per week naar het Wilhelmina Kinderziekenhuis in Utrecht moest

Na zes maanden had de jonge acteur er al 44 chemobehandelingen op zitten in het ziekenhuis. Daarnaast kreeg hij ook chemotherapie thuis en slikte hij tijdens de behandeling 20 pillen per dag. Maar soms moest Delivio ook onverwachts met spoed naar het ziekenhuis, omdat hij bloedtransfusies nodig had of koorts had gekregen.

'Geluksmomentjes'

In totaal werd ruim 43.000 euro ingezameld voor het gezin van Delivio. Het geld was ook bedoeld, zodat het jongetje elke dag tijdens zijn zware behandelingen 'geluksmomentjes' had en op goede dagen leuke dingen met zijn ouders en zusje kon doen. Op een speciale Facebookpagina is te zien dat dit ondanks de slopende ziekte gelukt is.

Delivio speelde in 2019 en 2020 de zoon van Bing Mauricius, een rol die gespeeld wordt door acteur Everon Jackson Hooi. "We hebben hem gekend als een superlief kind en het was heel prettig om met hem te werken. Het leven is onbegrijpelijk en soms megaoneerlijk", zegt Hooi tegen RTL Boulevard.

'Hartverscheurend'

Ook de soapserie zelf heeft op Instagram gereageerd op het overlijden van de jonge acteur. "Voor de cast en crew blijft Delivio het lieve kind dat op zo'n jonge leeftijd al ontzettend professioneel was op de set. Het is hartverscheurend dat zijn leven door deze verschrikkelijke ziekte zo vroeg is beëindigd."

Veel fans van de soapserie reageren geschokt op het overlijden van de acteur. Op sociale media regent het steunbetuigingen aan de familie van Delivio. Zijn familie laat weten 'enorm trots te zijn op hun allergrootste strijder' en hem nooit zullen vergeten. Daarnaast bedankt de familie van iedereen voor de steun waardoor het gezin nog twee jaar mooie herinneringen konden maken.