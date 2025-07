Vrouwen plassen nu ook gratis op Tilburgse Kermis na protestactie

Vrouwen kunnen voortaan gratis plassen bij de wc’s die de gemeente Tilburg geplaatst heeft bij de Tilburgse Kermis. Dat laat kermiswethouder Maarten van Asten weten. Vrouwen moesten tot zaterdag nog een euro per plasbeurt betalen, terwijl mannen gratis hun behoefte konden doen bij plaskruizen. De Tilburgse ‘Dolle Mina’s’ trokken daarom zaterdag ten strijde en gingen in protest: "Dit is plasdiscriminatie!"

Elysa en Paulina knoopten zaterdag uit protest roze linten om alle urinoirs op de Tilburgse Kermis. Want hoezo plassen mannen gratis en moeten vrouwen betalen? Met deze truc trokken de activisten veel bekijks. Kermiswethouder Maarten van Asten bekent: dat mannen gratis konden plassen en vrouwen een euro moesten betalen, was eigenlijk best een rare keuze. "Die actie van de Dolle Mina’s heeft ons wel aan het denken gezet. Waarom hadden we dit eigenlijk zo bedacht? Dus hebben we gekeken of dat anders kon. Bij de plaskruizen hoef je niet te betalen, dus als je gaat zitten hoeft dat nu ook niet."

“Of het genoeg wc's zijn, blijft altijd de vraag."

Op de Tilburgse Kermis zijn er verschillende toiletten geplaatst door de gemeente: toiletgebouwen en plaskruizen. De toiletvoorzieningen die de gemeente heeft geplaatst, zijn vanaf nu dan ook gratis. Voor iedereen: man of vrouw, of je nou poept of plast.

Het gaat om de wc’s aan de Bisschop Zwijsenstraat, het NS-Plein (ter hoogte van de Burgemeester Brokxlaan) en de Gasstraat (Besterdplein). "Of het genoeg wc's zijn, blijft altijd de vraag", stelt Van Asten. Hij wijst op meer mogelijkheden om je behoefte te doen. "Bij evenementen op de Tilburgse Kermis zijn de organisatoren verantwoordelijk voor het plaatsen van wc’s. En er zijn ook horecagelegenheden waar je kunt plassen."

"We hadden niet verwacht dat het zo snel zou gaan."

Dolle Mina Elysa laat zondag weten dat ze heel blij zijn met de keuze van de wethouder: "We hadden wel gehoopt dat we impact zouden maken maar we hadden niet verwacht dat het zo snel zou gaan." Ze hoopt dat de keuze van de gemeente voor de lange termijn is. "Dat het niet alleen voor dit jaar geldt, omdat we nu actie hebben gevoerd." Maar de Dolle Mina's zijn nog niet klaar, want het aantal toiletten voor vrouwen vinden ze nog altijd te weinig in vergelijking met de 35 plaatsen waar mannen kunnen wateren. "Ook zijn er maar drie toiletten voor mindervaliden en er is geen genderneutraal toilet meer. Dat was er voorgaande jaren wel." De activisten zijn dan ook nog niet klaar op de Tilburgse Kermis, dat laat ook Dolle Mina Felmy Laming weten. "We zijn bij Roze Maandag om onze 'hoge nood-actie' onder de aandacht te brengen. En je ziet ons de komende tijd op meer plekken." De Dolle Mina's gingen zaterdag in protest, bekijk hier hoe ze dat deden: