Papegaai houdt brandweer lang bezig, maar vertikt het om mee te werken

Aan de Jeneverbeslaan in Valkenswaard is zondagochtend een papegaai ontsnapt uit zijn kooi en in een boom geland. De eigenaar van de vogel is de hele ochtend bezig geweest om het beestje weer te vangen, maar zonder succes. Daarom is 's middags de brandweer ingeschakeld, die met een hoogwerker kwamen om de papegaai weer terug bij zijn baasje te brengen.

De papegaai ging er vandoor toen zijn eigenaar hem eten gaf. Vanuit de flat vloog het beestje naar de overkant van de straat een boom in. En daar bleef de papegaai vervolgens de hele ochtend zitten ondanks verwoede pogingen om met een stok met daaraan een spuitje het beestje te vangen.

De brandweer probeerde het ook eerst vanaf de grond, met een nog langere stok waarmee aan de tak werd getrokken waar de papegaai op zat. Zonder succes, want de vogel vloog naar de naastgelegen boom. De brandweer probeerde dit vervolgens nog een keer, maar de papegaai zocht wederom een andere boom op in de Lijsterbeslaan. Gevlogen

Daar besloot de brandweer de hoogwerker in te zetten, maar leek de vogel gevlogen. De eigenaar van de papegaai speelde vervolgens papegaai-geluiden af in de hoop dat zijn gevleugelde vriend zou reageren. Het lijkt erop dat de vogel definitief zijn vrijheid tegemoet is gevlogen, want de brandweer wist het beestje niet meer te vinden. En dat is balen voor zijn baasje, want die had de vogel net een weekje.